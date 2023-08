Travolto mentre va al lavoro in bici a Jesolo, muore a 34 anni

Tamponato da un pick up in sella alla sua bicicletta, muore un cittadino del Bangladesh di 34 anni. L'incidente intorno alle 6 di domenica 6 agosto in via Corer al lido di Jesolo.

Il cittadino straniero, di cui non sono ancora state rese note le generalità – probabilmente un lavoratore stagionale – si stava dirigendo al lavoro lungo la laterale di via Ca' Gamba quando è sopraggiunto il pick up Ford condotto da un residente della zona che lo ha colpito da dietro. Il guidatore si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia di Stato. Il corpo ormai senza vita del 34enne bengalese è stato trovato dai vigili del fuoco di Jesolo a diversi metri di distanza nel fossato lungo la strada. È stato poi ricomposto nella cella mortuaria dell’ospedale di Jesolo a disposizione della autorità giudiziaria.