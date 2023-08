Biennale di Venezia, fiato sospeso al padiglione del Niger: «Preoccupati per la sorte del commissario»

Erano venuti a Venezia per celebrare la prima partecipazione del Niger a una Biennale, in questo caso di Architettura, ma negli ultimi giorni non si sa più nulla del commissario Souleymane Ibrahim e nemmeno del ministro della Cultura Mohamed Hamid, accolto nei mesi scorsi per un saluto dall’amministrazione comunale veneziana e dalla Regione Veneto.

E così ieri Boris Brollo, curatore della mostra Archifusion allestita a San Servolo, ha fatto un post con un pensiero di solidarietà, auspicando che la situazione di crisi che sta vivendo il Niger si risolva presto e che si possa riprendere la comunicazione con i due nigerini. Dopo il golpe dello scorso 26 luglio, guidato dal comandante della Guardia presidenziale Abdourahamane Tchiani, il Niger è entrato nel pieno caos e del commissario e del ministro, entrambi collegati al presidente Mohamed Bazoum spodestato, non c’è traccia. Il telefono sembra non avere più WhatsApp e nemmeno Messenger. In un attimo si sono volatilizzati.

Oggi scade l’ultimatum che la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) ha dato al Niger e la situazione potrebbe cambiare, ma in che direzione? Ecowas ha imposto l’ordine entro oggi, pena immediate sanzioni e l’uso della forza. I funzionari vicini al governo di Bazoum, elettro democraticamente e in dialogo costante con Stati Uniti ed Europa, potrebbero essere nascosti da qualche parte, in attesa che le acque si calmino.

E dire che il rapporto con l’Italia era nato proprio qui nel Veneziano grazie a un ex militare italiano in Niger che, tornato in Veneto, aveva mantenuti i contatti con il Paese africano. L’idea di realizzare il Padiglione era il culmine di uno scambio partito da interessi reciproci commerciali: il Niger aveva incontrato imprenditori veneti e aveva manifestato l’intenzione di aprirsi al turismo e ad altri scambi.

«Il progetto è basato nel creare una mescolanza fra culture diverse, quella Africana e quella occidentale» spiega Brollo. «Il risultato è un laboratorio culturale dove una serve all’altra creandone una diversa alla quale abbiamo dato il nome appunto di Archifusion».

Nel concreto il Padiglione propone di mettere al servizio la tecnologia di alcune aziende italiane al mattone tipico di terra cruda utilizzato in Niger e che in Archifusion viene chiamato Brick Magique, elaborato dallo Studio di Architettura Mauro Peloso. «Per promuovere uno scambio culturale alcuni artisti italiani hanno decorato le tipiche case del Niger» prosegue Brollo. «In questo modo abbiamo creato una bottega laboratorio collettiva». Gli sponsor del Padiglione sono infatti il ministero dell’Estero del Niger e la Regione Veneto a cui si è aggiunto lo sponsor principale, Zanutta, azienda attiva in più città del Nord Est e della Lombardia.

Il progetto è stato autofinanziato grazie all’Aiap (associazione internazionale arti plastiche) partner dell’Unesco di Portogruaro e da Artestruttura di Udine. Tra gli sponsor anche Officine Clementi di San Stino di Livenza e Cucinarecolsole, Kover snc di Conegliano. I semi piantati negli scorsi mesi potrebbero non germogliare come si era desiderato all’inizio, ma Brollo spera che nei prossimi giorni torni la calma. Una speranza però che contrasta con le notizie delle ultime ore che vedono il Niger ancora alle prese con un colpo di stato che sembra non avere intenzione di rispettare nessun accordo.