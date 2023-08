Actv, ticket online a quota 85 mila da metà giugno

Basta fare un giro per Venezia, nelle giornate nuvolose ma non solo, per rendersi conto che di gente in città ce n’è eccome. Code di turisti agli imbarcaderi presidiati dalla security di Rialto, piazzale Roma, battelli stracolmi lungo il Canal Grande o di ritorno dalle spiagge del Lido nei weekend. Oltre che per i mezzi, lunghe code alle biglietterie di San Zaccaria, con la maggior parte dei visitatori che si mette in fila per chiedere informazioni su come raggiungere la meta.

Nell’ultimo mese, però, oltre diecimila euro di incassi giornalieri dai titoli di viaggio arriva grazie a Whatsapp. Dal 20 giugno ad oggi, infatti, sono stati staccati 85 mila biglietti grazie ai nuovi sistemi tecnologici. L’incasso totale finora è di 450 mila euro, equamente divisi tra i titolari di carta Venezia Unica che spendono quindi 1,50 euro a biglietto; e turisti che spendono 9.50 euro a biglietto.

In totale, comunque, i biglietti venduti tramite canali online rappresentano il 5% dei totali. E, in base alle indicazioni dell’azienda, non rosicchiano clienti rispetto agli altri canali di vendita (tabaccherie, edicole, biglietterie) ma solo al numero di biglietti venduti a bordo (con sovrapprezzo).

Chat&Go, ecco come funziona la nuova modalità di acquisto dei biglietti Actv via smartphone a Venezia

Tradotto, se prima chi non aveva acquistato un biglietto decideva di entrare comunque in battello per comprarlo a bordo (con sovrapprezzo, appunto), ora quelli dell’ultimo minuto lo acquistano inquadrando il codice alle fermate del trasporto pubblico.

Più in generale, questi nuovi canali di vendita rappresentano il primo obiettivo della rivoluzione digitale in atto in Actv destinata a trasformare le abitudini dei passeggeri ma anche a rivedere inevitabilmente l’organizzazione interna dell’azienda.

Come spiegato nelle scorse settimane, si tratta infatti di un investimento complessivo di quasi 5 milioni di euro per un percorso che dovrebbe essere concluso entro il primo semestre del 2024. Prevede la possibilità di comprare i biglietti del trasporto pubblico locale via WhatsApp, la possibilità di pagare con la carta di credito, se contact-less, passandola sulla validatrice, la digitalizzazione della Carta Venezia Unica (fino ad oggi sono state già 400 le conversioni di carte digitali).

Più in generale lo scenario che si apre da qui al prossimo anno prevede una forte spinta sulla bigliettazione elettronica. Biglietti sempre più fai da te, insomma.

Il primo bilancio di questo mese e mezzo di sperimentazione, comunque, viene accolto con soddisfazione dal Comune. « Il successo di queste prime settimane e i risultati economici raggiunti», spiega Michele Zuin, assessore al bilancio, «confermano la bontà delle iniziative di innovazione intraprese è già annunciate per il 2024 come il pagamento con carte bancarie direttamente in validatrice».

All’amministrazione fa eco anche il direttore generale del gruppo Avm, Giovanni Seno: «Tutte le ultime innovazioni in tema di bigliettazione elettronica sono nate e sono state sviluppate in casa, in collaborazione con società partner e leader di mercato, a conferma delle competenze maturate in AVM su ticketing, infomobilità e rapporti con la clientela. Il Chat&Go e la tessera virtuale precedono di pochi mesi la progressiva automazione dei parcheggi in struttura, il pagamento con carte Emv (Europay Mastercard Visa) il nuovo sistema centrale account based». Stiamo programmando una innovazione inclusiva per non lasciare indietro nessuno ma dare opportunità a tutti».