Porto Marghera, la 3V Sigma riparte a tre anni dall’incendio

A oltre tre anni dall’incendio che il 15 maggio 2020 distrusse quasi completamente l’azienda chimica a Porto Marghera, 3V Sigma è pronta a ripartire e punta ad avere nel medio-lungo periodo 50 dipendenti dai sei a cui si era ridotta nel corso del tempo.

L’investimento totale per il rilancio complessivo dell’azienda è tra i 40 e i 60 milioni di euro. La Femca Cisl però punta i piedi serve la sicurezza integrata con il sistema antincendio di Porto Marghera.

La conferma della ripartenza è arrivata dalla stessa azienda nel corso di una riunione all’Unità di crisi della Regione, dov’erano presenti anche i rappresentanti di 3V Sigma e di Femca Cisl Venezia, e le Rsu con Marco Bello. Per fine settembre si riaprirà il ciclo produttivo dello stabilimento di materie chimiche di base (impianto Pm3 per la tmpina, un prodotto per la chimica di base), già finito e collaudato.

La 3V Sigma rimase distrutta da un incendio il 15 maggio 2020: cancellò 12 mila metri quadrati di fabbrica, circa il 90 per cento del totale. Allora ci lavoravano quasi 50 persone. Nel rogo rimasero feriti due operai di una ditta della provincia di Terni.

Adesso cambia tutto: 3V Sigma non ricorrerà più agli ammortizzatori sociali, attivi fino al 30 settembre 2023, e i sei lavoratori sospesi torneranno al loro posto: sono già state fatte delle assunzioni di figure professionali non presenti tra i dipendenti. In particolare, in questa prima fase, saranno assunte circa dieci persone, per portare l’organico attorno alle 15 unità, mentre per il futuro saranno garantiti altri ingressi. Nel lungo periodo, l’obiettivo è arrivare a cinquantina di dipendenti per mantenere gli altri impianti. Nell’arco di 4 anni si riavvieranno gli impianti Pm4, Pm5 e Pm6 (per la produzione di gel e materie prime per la cosmetica).

Soddisfatti i sindacati. «Per noi è una splendida notizia» spiegano Giuseppe Callegaro segretario generale di Femca Cisl Venezia e Francesco Coco componente di segreteria della stessa categoria «perché finalmente le famiglie del territorio potranno festeggiare l’inizio di una nuova era. L’azienda ci ha confermato la volontà di ampliare l’impianto Pm3 anche per realizzare materie plastiche per l’agricoltura, oltre alla tmpina. Si tratta di un progetto innovativo per quest’area e permetterà alla società di entrare in un mercato nuovo e in forte crescita».

Femca Cisl Venezia chiede che 3V Sigma si possa avvalere dei vigili del fuoco interni alla società consortile Servizi Porto Marghera (Spm). L’azienda ha dichiarato di aver stipulato un accordo con Spm. «A noi della Femca non risulta l’esistenza di alcun contratto» osserva Coco «Auspichiamo che 3V Sigma si attivi per realizzare quanto abbiamo chiesto su sicurezza e prevenzione». «Non possiamo che essere soddisfatti di sapere come Porto Marghera» spiega infine il segretario di Cisl Venezia Michele Zanocco «Si riprenda un pezzo importante per la produzione della chimica di base».