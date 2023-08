Venezia, gite per turisti su barchini privati. La nuova frontiera dell’abusivismo

Barche private e senza licenza commerciale alcuna usate per portare turisti a godere delle meraviglie della laguna, magari sorseggiando un «delizioso bicchiere di prosecco locale», per godere di una «vista mozzafiato». Prezzo: a partire da 60 euro a persona.

Benvenuti nella nuova frontiera dell’abusivismo a Venezia, dove c’è chi ogni giorno prova a inventarsene una pur di prendersi, anche in spregio alle regole, anche solo un assaggio della ricca torta del turismo cittadino. Così ora la “nuova” frontiera è la laguna, e il servizio offerto è quel turismo che ora piace tanto per cercare di distinguersi dalla massa: il turismo esperienziale.

Tradotto: proporre un esperienza autentica, un po’ come farebbero i residenti. E quindi basta digitare online “gita in barca Venezia” insieme a quello di qualche piattaforma dove solitamente si cercano case in affitto per trovare le «esperienze autentiche a cinque stelle».

Tutto legittimo, per carità. Se non fosse che, come segnalano diversi addetti ai lavori, di legittimo non c’è nulla quando le barche che vengono improvvidamente utilizzate per pubblicizzare il servizio hanno in bella mostra l’identificativo LV.

Si tratta cioè della “targa” esposta per le imbarcazioni private, soggette a limitazioni sia per la circolazione (ad esempio, non possono passare sotto il ponte di Rialto dalle 8 alle 12 di mattina) sia per il loro utilizzo che non può essere commerciale.

Quel tipo di servizio, a pagamento, è quello offerto dai taxi (con bandierina gialla o verde a seconda faccia il servizio taxi o barca a nolo), oppure dalle imbarcazioni con identificativo RV (noleggio o locazione), sottoposte al vincolo della Ztl e a rigidi controlli tecnici di Capitaneria e di ingegneri Rina.

Insomma, attività economiche ben strutturate. Viceversa, come segnala chi lavora nel settore, questa piega sta prendendo sempre più piede: tanto a Venezia quanto nelle isole della laguna nord (Burano in primis).

Al netto delle questioni burocratiche e fiscali, due i problemi dietro allo sviluppo di questo fenomeno. Il primo ha a che fare con la navigazione stessa. In una città dove il moto ondoso è tutt’oggi un nodo da risolvere, il traffico ne risente anche con barche che portano a turisti a pagamento anche nei rii interni. Togliendo lavoro a chi ha le autorizzazioni necessarie.

«È evidente che regolamentando le velocità attraverso il sistema omologato delle telecamere e gestendo meglio il traffico, c’è necessità di nuove licenze», spiega Manuel Tiffi, tassista, «il turismo è aumentato, le licenze taxi sono ferme da dieci anni. Occorre aumentarle altrimenti si sviluppano fenomeni di illegalità».

Il secondo problema, invece, ha a che fare con la crescita incontrollata del fenomeno turistico in città. Alla laguna, ormai intaccata, si aggiungono tutte le questioni ancora aperte negli ultimi anni.

A partire, ad esempio, dal boom di affittanze turistiche fantasma, invisibili agli occhi del portale del Comune, e che un lungo lavoro di monitoraggio della polizia locale e della Guardia di finanza cerca di stanare e sanzionare.

C’è poi il problema del lavoro sommerso. Venuto a galla durante la pandemia, a risentirne sono soprattutto gli addetti alla pulizia degli appartamenti.

Molti i casi di persone pagate in nero, senza contratto, costretti a fare i salti mortali per essere in tempo con i check-in dei visitatori senza alcun tipo di tutela. Poi quello delle guide turistiche abusive.

Infine, l’aspetto più visibile anche a occhio nudo: la trasformazione degli ultimi anni dell’aspetto della città, con l’esplosione di bar e ristoranti e di negozi di paccottiglia, le cui nuove aperture sono state bloccate da un anno a questa parte grazie all’ordinanza del Comune.