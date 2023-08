«Celebrerò le unioni civili di persona». La sindaca leghista si ribella al diktat del partito

«Ho comunicato agli uffici comunali la mia intenzione di celebrare le unioni civili, auspicando che anche il partito a cui appartengo possa condividere questa scelta». Lo ha annunciato la sindaca leghista di Musile, Silvia Susanna, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio comunale.

Quando le unioni civili divennero legge, Susanna si era detta favorevole a celebrarle. Poi si era adeguata alle indicazioni della Lega che, manifestando perplessità, aveva invitato i propri amministratori ad astenersi dal celebrarle.

Posizione che Susanna aveva ribadito poche settimane fa, quando era scoppiata la polemica a San Donà sulle obiezioni di coscienza all’interno della giunta del neo sindaco Alberto Teso.

In seguito a quelle dichiarazioni, il gruppo consiliare di centrosinistra “Insieme per Musile” ha presentato un’interrogazione per capire chi nella giunta Susanna avrebbe celebrato le unioni civili.

Nella risposta la sindaca ha fatto un lungo preambolo, evidenziando le differenze tra matrimonio e unione civile, ma sottolineando i diritti che queste riconoscono sul piano economico e giuridico.

«A Musile le unioni civili sono sempre state accolte con favore», ha aggiunto «e celebrate nel rispetto della normativa in essere fin dal primo anno di applicazione, tant’è che la prima unione fu celebrata dalla sottoscritta.

In seguito, il partito a cui appartengo intervenne per invitare gli appartenenti allo stesso al rispetto della norma. E chiedendo agli iscritti di non celebrare le unioni, delegandole.

In ragione di alcuni elementi della legge che non erano stati condivisi in fase di approvazione, sottolineai che la mia posizione era a favore della legge sulle unioni civili, ma che avrei rispettato i limiti imposti, in attesa di un confronto con i vertici».

Fin qui la posizione finora mantenuta. Poi però la sindaca ha annunciato la decisione di tornare a celebrare le unioni civili.

«Credo che i tempi siano maturi per un cambio di passo e che sia doveroso riconoscere i diritti sanciti, a prescindere dal sesso e dalle preferenze sessuali delle persone. Peraltro su questi aspetti, come ho avuto modo di dire a suo tempo, sono stata sempre concorde.

In ragione di queste considerazioni, ho comunicato agli uffici la mia intenzione di celebrare le unioni civili personalmente, qualora vi siano richieste, auspicando che anche il partito a cui appartengo possa condividere questa scelta».

Parole apprezzate dalla minoranza di centrosinistra. «Il punto sollevato con questa interrogazione non era partitico o politico, ma aveva a che fare con i diritti», ha spiegato il capogruppo Fabio Mariuzzo, «Arrivare a porre la questione in Consiglio voleva esortare a poter fare combaciare quello che la sindaca dichiarava essere il suo pensiero con l’applicazione dell’azione amministrativa, perché riteniamo sia il mandato che le è stato dato. Accogliamo con soddisfazione le sue dichiarazioni che vanno in tale direzione».