Via Piave, sono 300 i consumatori di droga. «No alla giustizia fai da te»

Il mercato dello spaccio di via Piave è frequentato da circa 300 consumatori di droga abituali, dei quali 220 provengono da fuori provincia. A questi si aggiungono i clienti occasionali.

Persone censite dai servizi sociali del Comune e sono due delle cifre per leggere una situazione che non è più un’emergenza ma una realtà stabile.

Ma è anche una conoscenza che consente di sviluppare politiche di contrasto del fenomeno che vanno dalla repressione all’assistenza. E di repressione ieri si è parlato nei giardini di via Piave dove il prefetto Michele Di Bari ha voluto fare il punto al termine dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in commissariato a Mestre.

Premettendo che «la sicurezza e l’ordine pubblico spettano allo Stato, ben venga la collaborazione con i cittadini ma deve restare una collaborazione. No alla giustizia fai da te».

La visita è stata anche un atto simbolico anche per far sentire vicina la presenza delle istituzioni ai cittadini che vivono nel quartiere più problematico della città. Un modo per far aumentare quella che oggigiorno viene chiamata sicurezza percepita.

Il prefetto ha sottolineato come «negli ultimi mesi, sono stati svolti numerosi servizi ad Alto Impatto con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine e della polizia locale con diversi arresti, accompagnamenti di cittadini extracomunitari irregolari in Centri di permanenza e rimpatrio, nonché con sanzioni amministrative e sequestri».

Ed è soprattutto una risposta amministrativa che viene data per contrastare un fenomeno, lo spaccio al dettaglio, in quanto quella penale da anni si dimostra poco efficace dato che le armi sono spuntate con arresti che una volta convalidati gli arresti non c’è garanzia che lo spacciatore resti in carcere.

Da qui le espulsioni e i rimpatri. Deterrenti, ha spiegato il prefetto Di Bari, che si stanno dimostrando l’unico rimedio efficace per fronteggiare i «fenomeni delinquenziali che caratterizzano maggiormente la città lagunare, tra cui quello dei borseggi, che ha visto, anche in questo caso, la sinergica collaborazione di tutte le forze dell’ordine e della polizia locale», ha spiegato di Bari, «con la predisposizione di mirati servizi, in particolare nelle zone di arrivo dei borseggiatori (Piazzale Roma e Piazzale della stazione).

Sono stati quindi emessi numerosi fogli di via obbligatori da parte del Questore nei confronti di persone con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, con la successiva denuncia delle stesse persone intercettate nei giorni successivi in città».

I servizi ad Alto Impatto saranno garantiti anche nelle prossime settimane sia in terraferma che in centro storico. Servizi che vedono l’impegno anche di Ulss e Servizi sociali del Comune che hanno il compito di intercettare chi arriva a Mestre per acquistare la sostanza stupefacente. Questo per fare in modo che poi siano i servizi dei loro paesi di provenienza ad occuparsene sia socialmente che dal punto di vista sanitario