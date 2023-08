Granchio blu, Zaia: «Danni ingenti per il settore pesca»

"La sofferenza ambientale dell'area lagunare è ai limiti e dal Veneto alla Romagna i danni sono ingenti per la categoria della pesca e acquacoltura. Come Regione del Veneto abbiamo stanziato un primo fondo da 80 mila euro nell'assestamento di bilancio per fornire le prime risposte a un settore lavorativo tra i più importanti del Polesine, ma soprattutto abbiamo avviato fin dall'inizio di questa emergenza un dialogo con il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare per dare un ampio ventaglio di risposte al settore. Presto arriveranno indennizzi specifici da parte del Governo: per questo ringrazio in particolare il ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per aver accolto l'allarme degli operatori, che rischiano di perdere tutto il raccolto a causa della presenza invasiva del granchio blu che sta devastando le aree di produzione di vongole e cozze nella zona di pesca e molluschicoltura".

Così il presidente del Veneto Luca Zaia, rispetto alla possibilità di un contributo specifico, pari a 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura e allo smaltimento, contenuto nella bozza del decreto legge che il Consiglio dei Ministri potrebbe adottare lunedì 7 agosto, vista la situazione di necessità ed urgenza.

Con questo decreto il Governo intende sostenere la categoria, contenere il fenomeno della diffusione della specie Granchio blu (Callinectes sapidus) e impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico. La bozza del decreto legge, inoltre, prevede l'individuazione delle aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

"Non è sufficiente la lotta biologica per contrastare la presenza di questo crostaceo. I nostri operatori sono stremati e continuano a registrare perdite di prodotto che riguardano sia le zone di semina sia le aree di prodotto maturo di vongole veraci e cozze - prosegue Zaia - In questa partita, istituzioni e categorie economiche si sono attivate da subito per richiedere lo stato di emergenza e la possibilità di indennizzare gli operatori della pesca".