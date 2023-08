Campane “rumorose” e i residenti protestano. «Belle, ma troppi rintocchi»

Rintocchi delle campane troppo frequenti, proteste nella frazione di Fiorentina. Da qualche giorno i rintocchi sono più forti e insistenti e tra i residenti c’è chi si lamenta e ha anche scritto alla parrocchia dell’Esaltazione della Santa Croce per chiedere spiegazioni.

Un residente in particolare, che lavora spesso la notte nei turni, non riesce più a dormire abitando a breve distanza dalla chiesa. «I rintocchi sono ogni ora e anche mezz’ora», spiega Massimiliano Marcon, che nei giorni scorsi ha scritto alla parrocchia, «io non riesco più a dormire e come me anche diversi altri residenti che si stanno lamentando da tempo senza ottenere nulla per cambiare la situazione. Prima non erano così forti e frequenti e la differenza si è avvertita perché oltre alle campane c’è anche una nuova melodia di circa un minuto a mezzogiorno e alle 20».

La parrocchia ha risposto che probabilmente dipende dai diffusori dell’impianto acustico e che verrà approfondito nei prossimi giorni se davvero ci sono così tante lamentele tra gli abitanti nella frazione.

Si parla addirittura di un prossimo sondaggio tra la popolazione della frazione che ha una forte identità ed è comunque legata alla sua parrocchia. La gente frequenta la chiesa, quindi il noto ristorante e bar Gallo Red in via Calnova dove si trovano anche altre piccole attività commerciali e dove si concentra la vita della comunità.

Molti dei nuovi residenti, però, sono arrivati in questi anni da altre città e cittadine di tutta la provincia di Venezia e non hanno questo senso di appartenenza. Un altro caso di campane fastidiose, dopo quello dell’albergatore di Noventa Maurizio Trevisiol che ha protestato per le campane che suonavano in modo troppo insistente vicino al suo hotel disturbando gli ospiti.

«Che facciano pure un sondaggio», conclude Marcon, che lavora come guardia giurata, «ma sarà meglio se anonimo, perché sono certo che molti non ne possono davvero più di questa situazione con le campane che suonano tutto il giorno, ma non vogliono compromettersi con la parrocchia e uscire con nomi e cognomi».

Sempre in tema di lamentele per rumori fastidiosi, a Jesolo ci sono state segnalazioni contro le sirene delle autoambulanze che emettono, oltre al suono caratteristico bitonale, anche un fischio ritenuto insopportabile soprattutto dagli ospiti della località turistica e i commercianti e operatori del turismo.