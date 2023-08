Lite finita nel sangue al centro di accoglienza, è tentato omicidio. Tre arresti

I carabinieri della Stazione di Stra hanno arrestato due stranieri di 35 e 45 anni, di nazionalità bengalese, per il tentato omicidio di un uomo di 25 anni, loro connazionale, durante una lite in un centro di accoglienza a Fiesso.

Il provvedimento chiesto dalla Procura lagunare è stato avvallato ed emesso dal Tribunale di Venezia.

La vicenda risale alla sera del 3 luglio quando i militari della Stazione di Stra erano intervenuti nei pressi del centro di accoglienza per la segnalazione di una lite, al termine della quale un ospite della struttura era stato trasportato all'ospedale di Dolo in gravissime condizioni per una ferita con arma da taglio al petto.

Nonostante l'arma del delitto - probabilmente un punteruolo - non sia stata rinvenuta, gli accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire la vicenda ed identificare i due presunti aggressori che sono stati portati in carcere a Venezia. La vittima, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale.