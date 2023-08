Mirano, ex dipendente di Speedline stroncato da un malore in auto: aveva 47 anni

Nemmeno il tempo di gioire per la conclusione positiva della vertenza Speedline, l’azienda dove lavorava ormai da ventisette anni che la morte lo ha colto improvvisa e implacabile a pochi metri dal portone di casa. Si è spento nel primo pomeriggio di mercoledì 2 agosto, a Zianigo, il sorriso di Cristiano Comelato, 47enne, colto da malore in auto. È stato trovato in auto vicino a casa, aveva appena parcheggiato. Era andato a fare la spesa, aveva ancora le borse nel bagagliaio.

L’allarme dei passanti

Dei passanti lo hanno notato e hanno chiamato i carabinieri ma per lui ormai non c’era più nulla da fare. Cristiano, originario di Pavia, viveva a Zianigo e la sua famiglia adottiva, papà Pietro e mamma Costanza, attiva nel sociale, aveva gestito il primo negozio di giocattoli a Mirano che ha lasciato ricordi indelebili in tutti i bimbi della città.

Il padre era chiamato “Odo dei giocattoli” e la bottega si trovava in via XX Settembre.

Lui stesso amava, da piccolo, stare dietro al bancone a servire i clienti per gioco. Una vera fortuna, per lui, l’esperienza di vivere in un mondo magico attorniato dagli oggetti più amati dai bambini. Era l’occasione anche per stringere nuove amicizie.

Da qualche tempo pare soffrisse di problemi di pressione alta, ma era tenuto sotto controllo e nulla avrebbe lasciato intendere che potessero insorgere complicanze. La notizia della sua scomparsa ha lasciato interdetti amici e conoscenti.

Il ricordo di amici e colleghi

Anche i colleghi di lavoro si sono detti sconvolti all’apprendere la notizia. Innamorato della sua famiglia, tutte le persone che lo conoscevano lo definiscono una persona meravigliosa, di un’educazione e di una dolcezza uniche, amante degli animali e orgoglioso del suo essere veneto. Da qualche mese non era più in forze all’azienda di Santa Maria di Sala per via di un infortunio alla spalla che aveva subito ma stava seguendo un programma di riabilitazione.

Amava il suo lavoro e prima o poi sarebbe rientrato e si era detto disponibile anche a spostarsi in Germania. Era preoccupato per la situazione che si viveva in azienda, per la possibile dismissione dello stabilimento ma, fortunatamente, la situazione si è risolta con l’ingresso del fondo tedesco Callista. Oltre ai genitori lascia anche un fratello a Pavia.

«Era un ragazzo solare», lo definiscono increduli i genitori, «sensibile, amico di tutti, pensava solo alla famiglia e al lavoro, non ci sembra ancora vero. Aveva tanti progetti, tra cui di spostarsi in una casa più vicino a noi, sempre a Zianigo».