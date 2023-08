Medici di base in lutto per la scomparsa del dottor Claudio Parisen-Toldin

I medici di famiglia del Veneziano piangono la scomparsa del dottor Claudio Parisen-Toldin, stimato e conosciuto collega, morto mercoledì scorso, 2 agosto 2023, dopo aver lottato a lungo e con tutte le sue forze contro una grave malattia, tanto da essere rimasto vicino ai propri pazienti fino a un mese fa. Nato nel 1962, aveva appena compiuto 61 anni.

Dopo la laurea in in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1992 aveva poi speso tutta la sua vita professionale nella medicina Generale, con vari ambulatori a Mestre, tra il Corso del Popolo e Viale Garibaldi. «Il dottor Parisen-Toldin» racconta la collega Emanuela Maria Blundetto, «non era solo un ottimo medico, ma anche una persona meravigliosa. Era amatissimo dai suoi pazienti, apprezzato e stimato da loro e dai colleghi. Davvero una bella persona». Un ricordo commosso, di chi aveva lavorato al suo fianco per anni, imparando a conoscere le sfaccettature del suo carattere.

Anche l’Ordine dei Medici della Provincia di Venezia lo ricorda come «Un medico dalla grande professionalità, sensibile, umano e, tra l'altro, molto impegnato anche nel sociale, collaboratore per anni dell'organizzazione umanitaria Maniverso, che promuove e sostiene progetti nei paesi in via di sviluppo dedicati alla sanità, alla scuola, alle persone con disabilità e al lavoro». Diversi anche i messaggi postati dagli assistiti di Parisen-Toldin sulle pagine social: «Grazie per tutto quello che hai fatto per noi». «Il mio amico. Il mio dottore». «Una persona unica». «Un grande uomo. Un grande medico».

Il medico lascia la moglie Sara, le figlie Giorgia e Marta e la mamma Mariella. I funerali saranno domani alle ore 9 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo, a Mestre.