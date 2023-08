Venezia, furti nei taxi del Tronchetto. Rubate anche le offerte alla Madonna

Almeno dodici barche danneggiate. Dodici taxi ormeggiati per la notte nelle darsene dei Tronchetto, a piazzale Roma, a San Basilio e al Lido, presi di mira da vandali e ladri.

Molti danni e bottini scarsi. I tassisti sono allarmati ma soprattutto i più temono che alla fine qualcuno decida di farsi giustizia da sé.

I furti con danneggiamento sono iniziati una ventina di giorni fa nella darsena dove i tassisti lasciano le barche al Tronchetto. La prima notte due e successivamente altri quattro. In questo caso si è trattato di puri atti vandalici. Infatti i ladri o vandali che si dir si voglia hanno rotto le portiere che chiudono l’accesso alla cabina, hanno messo sottosopra un tutto e poi forzato il cassetto dove i tassisti tengono la radio cb e il lettore del pos.

Successivamente sono passati alle imbarcazioni lasciate in piazzale Roma e anche in questo caso hanno rotto cassetti e portiere, hanno rovistato un po’ ovunque ma non hanno preso nulla. Comunque parecchi i danni.

Quindi i ladri sono sbarcati al Lido continuando a colpire al Tronchetto. Questa volta hanno preso le carte di credito per il carburante. Ma non le possono usare perché se non hanno il pin corrispondente sono praticamente “carta straccia”. A San Basilio l’unico furto utile ai ladri: da un taxi hanno staccato e portato via la radio cb.

I tassisti sono allarmati perché temono che i vandali dopo questo tipo di danni alzino il tiro e spacchino ancora di più le barche. E questo potrebbe creare dei problemi quando al mattino i tassisti vanno a prendere la barca per iniziare il servizio e se la ritrovano inutilizzabile.

A Piazzale Roma ad essere danneggiate sono state le barche ormeggiate nei rii più nascosti.

Il furto delle offerte

Sempre rimanendo in Piazzale Roma c’è da registrare il furto delle monete contenute nella cassetta sotto l’immagine di Gesù accanto alla Tabaccheria Favaretto. I ladri hanno scassinato la cassetta delle offerte e preso i soldi contenuti. Il furto è avvenuto nella stessa notte in cui venivano danneggiate le barche dei tassisti. In questo caso i ladri sono stati ripresi da un sistema di videosorveglianza. Si tratta di due giovani, molto probabilmente dell’est Europa. Nei video si vedono i ladri che tentano di spaccare la cassetta un paio di volte. Al terzo tentativo di riescono. Presi i soldi se ne vanno.

Secondo i tassisti molto probabilmente sono gli stessi che cercano di rubare all’interno delle loro imbarcazioni. Per il momento i proprietari delle barche hanno fatto denuncia ai carabinieri anche perché altrimenti chi è stato derubato delle carte di credito non può ottenerne una nuova.