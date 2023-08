Blitz interforze all’ex Centro tori a San Donà: denunciati due sbandati

Blitz delle forze di polizia all'ex centro tori di via Calvecchia a San Donà. Dopo le segnalazioni del gruppo di Controllo del Vicinato sull’intrusione di sospetti tossici e balordi nell’area e la denuncia querela presentata dal legale rappresentante della Camera di commercio di Venezia e Rovigo al Comando di Polizia Locale di San Donà di Piave, nella prima mattinata di giovedì 3 agosto è stato organizzato un servizio interforze per identificare i responsabili dell'occupazione degli edifici presenti all’interno della vasta area, dove era ospitato il centro di selezione e riproduzione delle razze bovine.

Al blitz erano presenti Polizia Locale, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di San Donà di Piave, con l'unità cinofila antidroga del Comando Gruppo Guardia di Finanza di Tessera.

All’interno di uno degli immobili, che era adibito a casa del custode, sono stati sorpresi due uomini, uno di cittadinanza italiana e uno di cittadinanza tunisina, senza occupazione e senza fissa dimora, entrambi con precedenti di polizia. Uno dei due aveva anche della marijuana.

Sono stati denunciati in stato di libertà per essersi arbitrariamente introdotti all’interno dell’immobile di proprietà di Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Uno dei due è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana dall’unità cinofila della Guardia di Finanza.

"Ringrazio innanzitutto le forze di polizia per aver svolto con i nostri agenti questo ed altri servizi congiunti di controllo del territorio", ha detto il sindaco Alberto Teso, " a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, ed auspico che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro. Sono stato informato della illecita occupazione abusiva dell’ex centro tori dal Comandante della Polizia Locale e immediatamente abbiamo invitato la Camera di commercio a prendere ogni misura necessaria per interrompere l’illecita occupazione della loro proprietà, ottenendo dal presidente e dal segretario generale la massima disponibilità a mettere in sicurezza l’area nei prossimi mesi con interventi strutturali".