Gettata a terra da due spacciatori a Mestre: disabile cade e si ferisce le braccia

Discutono animatamente tra di loro senza badare a chi sta attorno a loro e fanno cadere a terra una disabile che si ferisce alle braccia. Il fatto è avvenuto martedì mattina in via Piave a Mestre, dove l’indomani un tossicodipendente ha minacciato con una siringa una ragazza che si è rifugiata all’interno di un negozio.

L’episodio di martedì ha visto sfortunata protagonista una donna che ha problemi di deambulazione. Mentre stava camminando sul marciapiede lungo via Piave si è imbattuta in due spacciatori nigeriani. I due stanno camminando e discutendo animatamente. Non si accorgono della donna e nel momento che la incrociano la urtano facendola cadere rovinosamente a terra e giù dal marciapiede.

Noncuranti di quanto avevano causato se ne sono andati senza accertarsi le conseguenze che la caduta aveva causato nella donna. Quest’ultima è stata soccorsa da altri passanti. Poi da sola è andata dal medico.

Molto grave anche l’episodio avvenuto mercoledì pomeriggio nel quale è stata sfortunata protagonista una giovane dipendente del Coffe Break, locale gestito dalla sua famiglia in via Piave. La ragazza appena uscita di casa per andare al lavoro, abita poco lontano, è stata affrontata da un noto tossicodipendente che stava camminando con un amico. Il primo si è soffiato il naso con le mani e le ha pulite sulla ragazza, approfittando per toccarla. Se non bastasse ha iniziato a minacciarla dicendole che l’avrebbe aspettata sotto casa e che lui poteva fare quello che voleva. La ragazza a quel punto è scappata e si è rifugiata nel bar di famiglia.

Poco dopo essersi calmata, accompagnata dai famigliari, è tornata a casa. E qui ha ritrovato il tossicodipendente che mantenendo la promessa “ti aspetto sotto casa” ha iniziato a insultarla. Ma non solo. Ha cominciato a minacciarla impugnando una siringa. Poi sono arrivati i carabinieri che l’hanno portato via.