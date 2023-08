Venezia, la chiesa di San Zulian ritorna a splendere. Il tetto restaurato con le offerte dei fedeli

Via le impalcature, i teloni di protezione, i ponteggi; giusto gli ultimi ritocchi e la chiesa di San Zulian a Venezia è riapparsa in tutta la sua bellezza. Due anni di lavori, una spesa complessiva di circa un milione di euro, e la facciata iniziata da Jacopo Sansovino e ultimata da Alessandro Vittoria è ritornata a spandere luce nel campo.

I fedeli

L’intervento, come spiega il parroco, don Roberto Donadoni, è stato possibile grazie al bonus facciate (circa 750 mila euro) al quale si sono aggiunte la parsimonia della parrocchia e la generosità dei fedeli che hanno fruttato altri 200-250 mila euro.

Il tetto

Grazie alle offerte, alle donazioni e alla riduzione delle spese, la chiesa stessa è stata in grado di provvedere alla sistemazione del tetto, che era pericolosamente privo di guaina.

I lavori hanno incluso anche il rinnovo della protezione anti piccioni, che erano desuete, e il restauro del campanile con la sua croce e il parafulmini.

Gli altari

E, certo, la provvidenza da sola non basterà per mettere mano ora anche all’interno della chiesa che non se la sta passando benissimo. Come spiega ancora don Roberto, è necessario aggiustare i serramenti, che in questo momento non sono apribili, e poi togliere la salsedine che si sta mangiando alcune parti degli altari e le decorazioni dorate del soffitto.

L’esterno non deve trarre in inganno nemmeno alla chiesa di San Salvador. Ripulite le semicolonne e le statue della facciata, dopo un cantiere che è durato alcuni anni, sarà necessario intervenire al più presto anche su campate, volte e cupole, i cui lavori si aggirano intorno ai due milioni.

Il bonus facciate

Lo stato delle chiese veneziane, i lavori fatti e quelli da fare grazie al bonus facciate, sarà presentato a settembre, come annuncia il delegato per i beni culturali del Patriarcato, don Gianmatteo Caputo.

San Moisè

Intanto anche la chiesa di San Moisè, liberata ormai da mesi dalla maxi pubblicità che tanto ha fatto discutere, ma anche tanti soldi ha portato alla parrocchia, ha bisogno di un nuovo impianto di illuminazione considerato che quello esistente è fuori norma.

Dopo oltre tre anni di lavori per restaurare la facciata realizzata nel 1668 grazie al finanziamento dei fratelli Vincenzo e Girolamo Fini, tecnici e operai sono al lavoro per finire il campanile e posizionare sul pavimento il castello delle campane. E poi ci sono da restaurare gli altari che sono sette, e la cui spesa sarà di 30-40 mila euro per ciascuno. Una chiesa che è un piccolo scrigno: all’interno, tra le altre opere, è possibile ammirare la “Lavanda dei piedi” del Tintoretto e un'”Ultima cena” attribuita a Palma il Giovane.