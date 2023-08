Mestre, accoltellamento nella notte in via Ortigara

Questa volta l’accoltellamento è avvenuto in via Monte Ortigara a Mestre, dove è rimasto ferito un trentenne sudafricano. I carabinieri intervenuti per la rissa hanno fermato, poco dopo, il responsabile. I motivi e come si è svolto il “confronto” all’arma bianca non sono stati ancora definiti dagli investigatori. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte, in una delle zone più a rischio della città.

Nella rissa sarebbero state coinvolte tre persone. Queste si conoscono tra di loro. La lite sarebbe degenerata ben presto in violenta rissa e ad un certo punto è comparso un coltello. Ad avere la peggio un trentenne sudafricano che ha rimediato due coltellate una al volto e l’altra collo. Quando arriva la pattuglia dei carabinieri, sul posto trovano il giovane ferito mentre il responsabile viene rintracciato poco distante. Fermato, è stato portato nella caserma di via Miranese per l’identificazione e gli accertamenti di rito. E per attendere l’esito della prognosi di chi aveva ferito.

Portato in ospedale all’Angelo, il sudafricano viene medicato e trattenuto in osservazione fino a giovedì mattina quando è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Si tratta di lesioni non gravi di conseguenza i carabinieri possono procedere nei confronti del feritore solo se il sudafricano sporge denuncia. Ciò che l’uomo, a quanto pare, non vuole fare.

Nessuno dei due comunque ha voluto spiegare i motivi che hanno portato all’accoltellamento. Non viene esclusa nessuna ipotesi nemmeno, considerata la zona in cui è avvenuto il fatto, che ci sia dietro una questione legata allo spaccio di sostanza stupefacente. Alla fine i due sono stati denunciati per rissa.

Si tratta di un episodio molto meno grave di quanto successo sabato notte in piazzale Roma, dove tre bengalesi durante una rissa con alcuni tunisini ne hanno mandati all’ospedale ben tre. Tutti feriti a coltellate. I feriti si trovano ancora in ospedale, due dei quali ancora in prognosi riservata anche se non più in pericolo di vita. I bengalesi sono stati arrestati per tentato omicidio in concorso anche se solo uno aveva usato il coltello.

Tutto era nato per l’aggressione da parte dei tunisini di un tassista a difesa del quale sono intervenuti i bengalesi. Ma la polizia che si occupa delle indagini è convinta che dietro al violento ferimento ci sia ben altro e non certo, visto come sono andate le cose, solo il senso civico degli arrestati intervenuti a difesa del tassista aggredito. Regolamento di conti?

Giovedì in piazza Mercato a Marghera c’è stato un “confronto” tra tunisini e nigeriani. I primi stazionano in piazzale Concordia, mentre gli altri si sono sistemati nei giardini a ridosso della piazza. Un mordi e fuggi finito in pochi minuti e prima dell’arrivo delle forze di polizia. Tutto si è consumato con grida e lancio di bottiglie e bastoni