Verifiche tecniche al ponte della Vittoria, code e proteste a San Donà

Circolazione alternata sul ponte della Vittoria, nella notte tra mercoledì e giovedì gli automobilisti in transito si sono trovati il semaforo a metà della infrastruttura a causa di nuovi lavori. Dopo quelli per la ridipintura delle parti metalliche, causa ruggine, la ditta ha effettuato ulteriori controlli statici che hanno richiesto il senso alternato con semaforo formando lunghe code da San Donà e anche da Musile.

Le auto in coda per il senso alternato

Il consigliere comunale di Coraggio Italia, Andrea Marin, ha subito fatto un sopralluogo sul ponte per capire cosa fosse successo e il perchè delle lunghe code tra le proteste degli automobilisti del tutto ignari di cosa stesse accadendo. «La ditta appaltatrice di Anas», spiega Marin, «sta analizzando tutte le parti che vanno a comporre la complessa struttura del ponte della Vittoria. Analisi e prove sulle travi in ferro, su viti e bulloni delle capriate, sulle spalle che supportano le campate che compongono il ponte, ma anche sulla parte strutturale dell'impalcato stradale con il prelievo di provini di tondini di ferro e di calcestruzzo».

«Una struttura quella del ponte», precisa il consigliere comunale della maggioranza, «che deve essere costantemente sottoposta a ispezioni e revisioni. Sono molti, infatti, i parametri tecnici da tenere sotto controllo. Alcuni sono legati alla struttura stessa, come le tensioni e gli spostamenti, altri sono legati agli agenti esterni come le vibrazioni e l’umidità. Questione di prevenzione, quindi, nessun allarmismo», conclude, «ma dopo il crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018, la classica ispezione visiva periodica non deve essere più l'unico metodo attuabile di monitoraggio strutturale dei ponti».

Marin aveva anche criticato il fatto che a breve distanza dall'ultimo intervento, circa tre anni, fosse stata necessaria anche una nuova verniciatura. E aveva evidenziato anche i disagi dovuti all'intervento importante di asfaltatura lungo il ponte dei Granatieri, quello lungo la bretella di collegamento da Noventa a San Donà, che avevano ridotto gli spazi delle carreggiate per diverse settimane.