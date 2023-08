Venezia in black list, Sgarbi: «Dall’Unesco solo allarmismo»

«Il riferimento ai cambiamenti climatici indica un asservimento dell’Unesco alle mode. Venezia come patrimonio dell’umanità resta intatta».

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi

Ad affermarlo, è il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, rispondendo alle “allarmistiche” dichiarazioni dell’Unesco, secondo cui Venezia, nella lista della città Patrimonio dell’Umanità, sarebbe in pericolo. Il politico e critico d’arte, non è dello stesso avviso, e lo dice chiaro e tondo senza giri di parole.

«Venezia» aggiunge Sgarbi «non trae alcun vantaggio dall’inserimento nella lista Unesco; il suo primato quale patrimonio dell’umanità non ha bisogno di essere certificato da nessuno, altro che dalla sua storia». La città lagunare, verrebbe da dire, ce l’ha per diritto.

Per il sottosegretario i rilievi dell’Unesco «sono ovvi», ma «non possono essere usati come strumento di pressioni sull’autodeterminazione delle autorità locali e dello Stato. La questione del turismo a Venezia e dell’acqua alta non è una novità rilevata dall’Unesco, mentre è certo che il patrimonio monumentale, al di là della gestione dei flussi turistici, non è in pericolo». Sgarbi contro Unesco.

Il caso è scoppiato tre giorni fa. Venezia deve essere salvata e va inserita subito nella lista “patrimonio mondiale in pericolo” l’allarme fatto scattare dall’Unesco, che lo avrebbe inserito nel suo nuovo rapporto. Secondo il World Heritage Centre dell'Unesco le misure assunte finora per lottare contro il deterioramento della situazione a Venezia sono «insufficienti» a causa del turismo di massa che invade la Serenissima e dei cambiamenti climatici.

Gli esperti ritengono che Venezia sia confrontata ad «un reale rischio» e raccomandano quindi l'iscrizione del capoluogo veneto nella black list dei «patrimonio mondiale in pericolo», auspicando che «questa iscrizione susciterà un più forte impegno e una più vasta mobilitazione degli attori locali, nazionali e internazionali».

Dopo le critiche dell’Unesco la giunta Brugnaro ha deciso di accelerare sul contributo d’accesso, che dovrebbe essere introdotto in via sperimentale a partire dalla primavera. Probabilmente in corrispondenza dei primi ponti pasquali e del primo maggio, quelli con la maggiore pressione turistica.

Nei giorni scorsi anche Patrizio Roversi del noto Turistipercaso, si è fermato a Venezia, per riprendere “l’overturism”, pubblicando una stories su Instagram molto visualizzata. —