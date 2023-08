Dolo, tetto del municipio sfondato dalla grandinata

Rush finale dei Comuni della Riviera del Brenta nel conteggio dei danni alle infrastrutture pubbliche. Oggi, giovedì 3 agosto, dovranno spedire la lista completa in Regione.

Intanto la mattina di mercoledì 2 agosto i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il municipio del Comune di Dolo in via Cairoli colpito nelle scorse settimane dalla grandine.

«L’intervento», dice il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, «si è reso necessario soprattutto a causa dei danneggiamenti al soffitto del municipio dei giorni scorsi. Con le piogge successive abbiamo riscontrato delle forti infiltrazioni e per questo per evitare che l’acqua lesionasse i muri in modo irreparabile con i pompieri si sono fatti degli interventi di emergenza con teloni e sistemazioni del tetto».

Intanto entro oggi tutti gli uffici tecnici dei Comuni dell’area colpita dal fortunale e cioè quelli di Dolo, Camponogara Vigonovo, Fossò, Fiesso Stra, Pianiga, Campagna Lupia Santa Maria di Sala e in misura minore Mirano e Mira dovranno consegnare la rendicontazione specifica dei danni subiti.

La conta dei danni

Danni che dovranno essere catalogati in danni da pioggia, dal vento e dalla grandine. Complessivamente i danni alle strutture pubbliche nei Comuni della Riviera ammontano a circa 15 milioni di euro e sono comprensivi anche di quelli delle parrocchie.

Ad aver avuto i danni più ampi dai conteggi fatti sono Dolo e Camponogara con 3 milioni di euro ciascuno mentre seguono Fiesso e Stra con 2 e 2,5 milioni di euro di danni. Resta aperto il nodo dei danni ai privati che da prime stime è di centinaia di milioni di euro.

Solo a Fiesso il sindaco calcola danni ai privati (case auto aziende, colture) per 60 milioni di euro. Oltre 40 (ma il conteggio non p finito) a Camponogara mentre sarebbero oltre 50 a Dolo.

Insomma una situazione che può rapidamente trasformarsi in una bomba sociale con decine di migliaia di famiglie che hanno case lesionate senza contare le auto devastate dalla grandine a migliaia.

Per i privati è stata chiesta ai Comuni una stima di massima dei danni. I risarcimenti ci saranno solo se ci saranno i contributi legati allo stato di calamità. —