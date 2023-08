Incidente stradale con feriti e interventi di primo soccorso in spiaggia a Caorle: ma è solo un’esercitazione

Una maxi esercitazione per il personale dell’emergenza-urgenza ma anche spettacolo e soprattutto sensibilizzazione per i turisti.

Lunedì 7 agosto a Caorle si svolgerà una giornata dedicata al soccorso, all’assistenza sanitarie ed alla prevenzione, con il coinvolgimento sia del personale dell’emergenza urgenza sanitaria che di pubblica sicurezza.

“Health and Rescue Day”, questo il nome dell’evento, inizierà alle 18.45 in viale della Madonna dell’Angelo con la presentazione delle attività da parte del direttore generale dell’Ulss 4 Mauro Filippi, e del sindaco di Caorle Marco Sarto. Subito dopo scatterà la simulazione di un intervento in emergenza per l’incidente stradale con il coinvolgimento di un autobus che trasporta varie persone.

In soccorso ai feriti giungeranno sul luogo dell’incidente personale e mezzi del punto di primo intervento di Caorle, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, l’elicottero “Leone 1” del Suem 118 che con un verricello calerà dall’alto il proprio personale.

Alle 20.45 nella vicina piazza Vescovado l’Heimlich Team dell’Ulss 4 effettuerà lezioni di disostruzione delle vie aeree nei bambini mediante l’utilizzo della nota manovra di Heimlich. Le lezioni si articoleranno in due fasi: una prima parte teorica e poi una parte pratica.

La simulazione di un intervento di soccorso a un bambino

I bambini saranno protagonisti anche nella dimostrazione di Mass Training BLS per la rianimazione cardiopolmonare che si svolgerà nella stessa piazza. Utilizzando una formula di gioco i giovanissimi potranno infatti imparare le prime manovre di rianimazione con l’utilizzo di appositi manichini. Infine, sempre in piazza Vescovado verranno presentati i mezzi di intervento medico-sanitario e delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella località per garantire assistenza e sicurezza ai turisti.