Feltrinelli sbarca a Venezia, nuova libreria in centro storico

Venezia si arricchisce di una nuova libreria. Per di più con un esordio assoluto in laguna: Feltrinelli. La casa editrice, che conta decine e decine di punti vendita in tutta Italia, ha infatti aperto ufficialmente l’altro ieri il suo primo negozio a Venezia. Fino ad oggi, le grandi catene hanno sempre trovato difficoltà ad aprire in città a causa della mancanza di spazi adeguati.

Il nuovo negozio si trova in rio terà Secondo, tra campo San Polo e campo San Giacomo dall’Orio. Un centinaio di metri quadri, aspetto e arredamento da piccola libreria indipendente più che da catena nazionale.

La libreria apre in rio terà Secondo, tra San Giacomo de l'Orio e San Polo

Basti pensare che un tempo quell’immobile ospitava una galleria d’arte. Le pareti sono rimaste con i mattoni vivi a vista, il pavimento è decorato e cattura immediatamente lo sguardo, gli scaffali con i libri non hanno un pannello a fare da sfondo, il che lascia quindi intravedere le pareti in mattoni.

Se l’apertura di una libreria è sempre una bella notizia, soprattutto in tempi di drastico calo di lettori, il fatto che apra a Venezia, città alle prese con lo spopolamento, lo è ancor di più. Anche perché il negozio è in un punto della città poco battuto dai flussi turistici di massa e questo lascia intendere che gran parte della clientela sarà locale.

E in effetti, in questi primi due giorni, la libreria è stata visitata soprattutto dai residenti che hanno voluto dare il benvenuto alla Feltrinelli.

Un via vai continuo mentre all’interno del negozio sono in fase di completamento gli ultimi lavori all’impianto elettrico e all’illuminazione. Tra loro, martedì sera, anche lo scrittore Tiziano Scarpa che ha voluto visitare di persona il negozio.

Per il momento, nessuna dichiarazione ufficiale dalla casa editrice sulla nuova apertura a Venezia. L’inaugurazione ufficiale sarà a metà settembre. A gestire il negozio sono due libraie con alle spalle una lunga esperienza tra Verona e Treviso.

Inevitabilmente, però, la nuova libreria è stata accolta con grande interesse. «Benvenuta a una libreria di livello come la Feltrinelli a Venezia», dice Cristina Giussani, titolare della libreria Mare di Carta e rappresentante del sindacato librai, «sarà una libreria dedicata ai veneziani dal momento che è lontana dai giri standard del turismo cittadino».

Un passo avanti anche nell’offerta di libri in città, dove oggi si contano una dozzina di librerie (di cui una sola, Mare di Carta, che vende testi scolastici), a cui si aggiungono quattro negozi di libri usati.