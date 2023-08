A Portogruaro un "Baby pit stop" nello studio di una fotografa

Si chiama Baby Pit Stop ed è un'iniziativa voluta per dare alle mamme la possibilità di allattare e cambiare il proprio bambino in tranquillità. Questo servizio gratuito, dopo la biblioteca civica di Portogruaro, è portato avanti dalla ritrattista fotografica Silvia Claut, con studio nel rione della Beata Maria Vergine. È la prima attività di Portogruaro ad aderire a questo importante protocollo. “Baby Pit Stop - suggerisce Silvia - è un termine preso a prestito dal mondo della Formula 1, significa “fare il cambio …di pannolino e il pieno… di latte”. Si tratta di un servizio gratuito offerto dai negozianti e rappresenta un gesto di sensibilità e sostegno verso la maternità in genere e l’allattamento in particolare”. All'interno dello studio di Silvia ci sono postazioni comode per poter interagire con il proprio piccolo o la propria piccola, un angolo per cambiare la creatura e allattarla. (videointervista Rosario Padovano)

01:28