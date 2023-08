Venezia, la protesta dei tassisti esasperati dalle liti. «Presidio fisso di polizia a piazzale Roma»

«Qui la notte abbiamo paura, il piazzale diventa il punto di ritrovo di personaggi di ogni genere, ubriachi, spacciatori, sbandati e gente che vive di espedienti. Del resto qui trovano i chioschi aperti fino all’alba, dove possono bere e ubriacarsi».

Dopo l’aggressione al loro collega Matteo Ginetto, i tassisti di Piazzale Roma non parlano d’altro. Il dibattito riguarda il lavoro di notte durante il quale in piazzale Roma non si sentono sicuri. E sono preoccupati. Lo sono come lo erano un mese fa quando ci fu un’altra aggressione e qualche settimana prima una rapina. Mercoledì 2 agosto, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, il prefetto Michele Di Bari ne discuterà con i vertici delle forze di polizia. Al termine dell’incontro saranno decise delle misure per fare in modo che la situazione non sfugga di mano.

«Non ci sentiamo sicuri qui, come alla stazione di Mestre quando facciamo il turno di notte. Noi non possiamo girare con bastoni o altro per poterci difendere in caso di aggressione, mentre queste persone che popolano il piazzale di notte hanno almeno un coltello. Se le forze dell’ordine mi trovano con un bastone in auto, come minimo mi fanno togliere la licenza. Quindi dobbiamo sopportare di tutto. Ci sono le telecamere ma servono a individuare i responsabili di reati dopo, non a prevenire aggressioni o rapine».

Chi da tempo sta sollevando la questione sicurezza da garantire ai colleghi è Gabriele Stevanato, presidente regionale dei tassisti. «Un mese fa sono stato ricevuto dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’incontro ho fatto presente la situazione di piazzale Roma e della stazione di Mestre. Il prefetto e i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno ascoltato e mi hanno promesso un intervento», spiega Stevanato, «Per il momento non abbiamo visto nulla. Ma sicuramente ci saranno stati controlli magari in borghese di cui noi non ci rendiamo conto. La situazione si inserisce in un contesto di insofferenza verso i tassisti iniziata in maniera violenta durante il periodo della pandemia. Pensavo che con la fine del Covid finiva anche questa aggressività verso la nostra categoria, ma non è cambiato nulla. Ogni volta che il lettore delle carte di credito non funziona iniziano discussioni infinite e bene che vada ci accusano di volerli fregare. Spesso siamo noi a rimetterci perché il lettore legge una transizione che non c’è stata. Tornando ai problemi di sicurezza è evidente che in piazzale Roma ci vuole un presidio fisso delle forze dell’ordine che sia aperto anche di notte. Le telecamere non bastano in quanto non ci operatori che le guardano in maniera costante per tenere sotto controllo la situazione», conclude Gabriele Stevanato, «per cui sono importanti dopo le aggressioni o le rapine, per individuare i responsabili e non per prevenire la violenza e le rapine».

Durante il Cosp di oggi saranno valutate anche le richieste che nei mesi scorsi i rappresentanti dei tassisti avevano fatto al Prefetto. Soprattutto sul fatto di avere una maggiore presenza di uomini in divisa delle forze dell’ordine durante la notte e di maggiori controlli su come vengono gestiti i tre chioschetti del piazzale che rimangono aperti tutta la notte. Inoltre stando ai tassisti viene venduto alcol a tutte le ore, anche agli ubriachi, e per di più in contenitori di vetro