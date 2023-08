Chioggia, sciopero e presidio della Polizia locale. Scatta la precettazione

Un giorno di sciopero e un’ora di presidio davanti il municipio per protestare contro “le disparità di trattamento” e “lo scarso rispetto per le relazioni sindacali”. Giovedì 3 agosto gli agenti locali di Chioggia incroceranno le braccia dando seguito allo stato di agitazione proclamato dalla Uil a maggio scorso per le mancate risposte arrivate dal comandante della polizia locale, Michele Tiozzo, sui problemi segnalati.

Nei giorni scorsi la Uil Fpl ha anche inviato una diffida perché, in vista dello sciopero, erano stati previsti contingenti minimi per i servizi essenziali in numero superiore a quelli disposti negli accordi sindacali col commissario prefettizio nel ’93. Diffida che ha sortito effetti perché il contingente per ogni turno, inizialmente previsto con cinque agenti, è sceso a quattro. I problemi lamentati dalla Uil si trascinano da anni e hanno portato nel maggio scorso alla proclamazione dello stato di agitazione. Fallito il tentativo di mediazione del prefetto, il sindacato ha deciso di procedere con lo sciopero.

«Purtroppo il dialogo continua a venir meno», spiega Michele Saya della segreteria Uil Fpl di Venezia, «anche dopo la proclamazione dello sciopero, ci siamo ritrovati con nuovi problemi tanto da dover arrivare a una diffida. Gli accordi sui contingenti minimi risalgono al ’93 e prevedono quattro operatori, di cui tre agenti e un sottufficiale, per ogni turno. Ci siamo invece ritrovati con cinque agenti precettati per ogni turno e senza distinzioni di qualifica. Dopo la diffida a applicare correttamente gli accordi sindacali, il comandante ha corretto gli ordini di servizio. Altro problema è che a due giorni dallo sciopero ci troviamo con 20 agenti precettati e gli altri che hanno chiesto di aderire allo sciopero che non sanno se dovranno subentrare ai primi. Addirittura ci siamo trovati in difficoltà per tenere le assemblee perché gli agenti sono stati precettati. Da tempo ormai rileviamo una totale assenza di rispetto per le relazioni sindacali. Credo che mai a Chioggia i vigili siano arrivati allo sciopero».

Al presidio, previsto dalle 11 alle 12, parteciperà anche il segretario generale Uil Fpl Mario Ragno.