Ragazzino rischia di soffocare: è in prognosi riservata

Rischia di soffocare per un grave problema respiratorio, bambino di 12 anni residente a Milano, in vacanza a Caorle, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico di Padova, dopo essere stato intubato dai soccorritori sul posto.

Il fatto drammatico è accaduto nella serata di lunedì alla colonia Villa Sant’Ignazio, a Duna Verde, la frazione più a ovest del territorio di Caorle. L’allarme è scattato durante una cena. Nella colonia estiva ci sono settanta persone in vacanza. Il ragazzino si era messo a tavola e ha cominciato a mangiare. All’improvviso, ha avuto una grave crisi respiratoria.

«Ci siamo accorti subito che il piccolo turista era stato colto da un malore, ma non stava soffocando per un boccone di traverso», precisa la direzione della struttura, «è stato colpito da una crisi respiratoria molto grave. Sul posto ha operato un’infermiera specializzata».

È intervenuta l’ambulanza del Suem 118 partita da Caorle. Il piccolo è stato subito intubato e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Padova. La prognosi non è stata ancora sciolta. Sono sotto choc ospiti e operatori della struttura. La vacanza per il momento continua, ma con l’ansia di un pensiero in più, rivolto al ragazzino milanese.