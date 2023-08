Lavori sulla linea ferroviaria Venezia-Bassano: disagi per i pendolari. Ecco cosa cambia

Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Venezia-Bassano: disagi in vista per gli utenti. Dal 7 all’11 agosto 2023, per lavori di manutenzione ordinaria tra le stazioni di Maerne di Martellago e Bassano del Grappa, alcuni treni regionali nella fascia oraria 9-13 subiranno cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

I punti di fermata corrispondono al piazzale esterno delle stazioni ferroviarie, ad eccezione di: Bassano del Grappa: Via Chilesotti, fermata Busitalia, fronte stazione FS; Cassola: Stazione FS prossimità PL; Noale: fermata bus presso parcheggio stazione FS lato strada degli Ongari; Salzano: fermata bus presso parcheggio principale stazione FS; Maerne: fermata bus presso parcheggio stazione FS lato Spinea e Mestre: P. le Favretti - Fermata ACTV

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, e non sono ammessi cani di media e grossa taglia ad eccezione dei cani guida per non-vedenti.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza

clienti e le biglietterie.