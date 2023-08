Scontro tra sindaci sugli incidenti mortali. «Basta correre, ora servono più autovelox»

Troppi morti sulle strade, i sindaci del basso Piave e litorale cercano le soluzioni al problema principale che è l’eccesso di velocità. È il minimo comune denominatore di tutti gli incidenti, il superamento dei limiti che non lascia scampo ai coinvolti. Ogni sindaco ha la propria visione, ma i 10 morti di Musile in meno di quattro anni impongono una riflessione seria e attenta su questa sciagura.

Da tempo San Donà e Jesolo stanno confrontandosi sul problema della sicurezza stradale e le eventuali soluzioni da condividere.

Ma la sequenza di incidenti alla destra del Piave è quella che ha fatto sollevare le ire della sindaca di Musile, Silvia Susanna.

Jesolo, San Donà e Musile condividono la rete di strade trafficate verso il litorale. Quelle più pericolose sono la Sp 50– via Argine San Marco, dove è morto Claudio Cibin la notte scorsa, e la Sp51, strada arginale che collega Musile a Jesolo, dove sono morti i due ragazzi di Musile che si stavano dirigendo a Jesolo. Strade in cui il limite è di 50 chilometri orari che praticamente nessuno rispetta.

«Tutti gli incidenti» riflette Susanna, «hanno come primo responsabile l’eccesso di velocità. Allora la via Argine San Marco è già a 50 km orari di limite come avevamo chiesto alla città metropolitana e adesso chiederemo di poter installare degli autovelox.

Potenziare illuminazione e segnaletica non basta. E non si dica che servono a fare cassa, se il 70 per cento degli incassi delle sanzioni va a un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quanto all’argine verso Jesolo, Sp51, non dimentichiamo che è una strada troppo stretta per la mole di traffico che sopporta e deve essere allargata e messa in sicurezza per avere una linea di mezzeria che oggi è assente».

Lungo questa strada, dove sono morti di recente due giovani di Musile, ci sono anche molti accessi arginali che complicano gli ingressi delle auto e i transiti a causa delle auto che si sporgono o le luci che abbagliano la sera.

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, è però perplesso: «La Città metropolitana non autorizza autovelox fissi» spiega, «ad esempio a Jesolo li danno solo in via Adriatico. E i controlli non sono agevoli sulle strade arginali. Il problema siamo noi automobilisti. Alla guida di auto veloci in cui nemmeno ci si accorge della velocità oltre i 50 km orari. Dobbiamo agire sull’educazione stradale e la responsabilizzazione di chi è alla guida. A Jesolo stiamo lavorando molto con le zone a 30 km orari, in via Rusti, nel piano Campana, al lido, in via Bafile. In via Ca’ Gamba, teatro di uno degli ultimi tragici incidenti, abbiamo fissato il limite a 50 km all’ora».