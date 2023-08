Venezia, urla e canti degli ebrei ortodossi in Ghetto. Proteste dei residenti

Negli appartamenti degli edifici vicini si sentono le urla e i canti che vanno avanti fino a notte, le finestre tremano, il frastuono è insopportabile. Un centinaio di persone, ebrei ortodossi del Ghetto, si ritrovano ogni venerdì. Il rumore rende difficile la vita serale e il riposo per chi abita in quella zona, a pochi passi dal ponte delle Guglie. Fino alla settimana scorsa anche tavolate in strada non autorizzate in calle da Mosto dei colori, a San Leonardo.

La protesta degli abitanti ha prodotto un esposto inviato al Comune per chiedere di far cessare un’attività non autorizzata che reca disturbo alla vita dei cittadini. E un intervento delle forze dell’ordine. Prima la Polizia locale, poi la Polizia di Stato. Infine nelle ultime ore anche i carabinieri.

Alcuni militari della sezione di Cannaregio, guidati dal maresciallo Cuffaro, hanno compiuto dopo la segnalazione dei cittadini un sopralluogo nella zona e sentito i responsabili dei festeggiamenti, i titolari del ristorante Gam Gam in Ghetto.

«Abbiamo detto che le regole vanno rispettate», dicono i militari, «venerdì la prova. Se ci saranno ancora disturbi della quiete pubblica dovremo intervenire».

Nell’esposto inviato al Comune, un gruppo di famiglie lamenta il disturbo che proviene dalla strada e dai locali che il gruppo ha acquistato e restaurato. Da circa un mese ogni venerdì sera i locali ospitano le feste. Con tavoli e sedie anche in strada, senza alcuna autorizzazione.

Lo scorso venerdì anche un’altra festa, in campo del Ghetto, interrotta dai vigili che hanno redatto verbali. Ma il disturbo continua.

Tra l’imbarazzo della Comunità ebraica. Il presidente Dario Calimani è andato su tutte le furie dopo aver letto nell’esposto dei cittadini la frase che «dall’abbigliamento e dai canti si presume che queste persone appartengano alla comunità ebraica».

La Comunità del Ghetto non va confusa con questi gruppi. Che organizzano feste religiose anche in campo. La Comunità non fa commenti. «Abbiamo solo segnalato gli schiamazzi», dicono. La telenovela continua. E venerdì la prova del fuoco. Se non saranno rispettate le misure e i decibel, il ristorante che organizza le feste ortodosse rischia la chiusura.