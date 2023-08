E’ morto l’architetto Impallomeni: disegnò Caorle

E’ morto alle 12 di mercoledì 2 agosto, nella sua casa, all'età di 87 anni l'architetto Guido Impallomeni. Ha reso grande la città di Caorle, trasformandola in un polo turistico invidiabile.

A lui è legata anche la storia di Portogruaro, città in cui ha quasi sempre vissuto. Era nipote di Luigi Dal Moro, cui hanno dedicato una strada in città.

Premio Mazzarotto nel 2020, a Caorle l'architetto Guido Impallomeni è protagonista della realizzazione del grande complesso urbanistico Villaggio dell’Orologio che comprende villette e unità abitative, uffici e negozi; lo Sporting centro tennistico e ricreativo con annesso ristorante; la chiesa parrocchiale di Santa Margherita; la grande Darsena dell’Orologio nel cuore di Caorle, capace di 480 posti barca; il Cantiere Nautico sul versante opposto del Canale dell'Orologio, in località Sansonessa, dove è anche approvato un piano di sviluppo per la realizzazione di un nuovissimo Polo Nautico.

Guido Impallomeni è stato pertanto importante pioniere dello sviluppo urbanistico della zona di ponente del capoluogo e del turismo di Caorle, avendo tra l'altro operato per la costituzione del Consorzio degli Arenili, e nella progettazione di alberghi e residence.

«Ho costruito un’intera città. Ho costruito un porto, ho progettato cantieri, ho cercato la bellezza, in una città e per una città, luogo principale della mia attività, della mia passione, della mia immaginazione», ha scritto nel suo libro memoriale “La Mia Storia dell’Orologio”.

La spiccata sensibilità per la cultura e la socialità lo hanno visto promotore e sostenitore di numerose iniziative di beneficenza e di sostegno di varie associazioni morali e culturali, non soltanto a Caorle ma più ancora a Portogruaro, sua città di residenza.

Appassionato di musica in particolare, ha ospitato per anni nel palazzo storico di via Cavour, uno dei concerti organizzati dalla Fondazione Santa Cecilia. Viveva in via Seminario, a pochi passi dalla scuola che aveva frequentato, il Marconi.

Guido Impallomeni ha dedicato la sua vita e la sua opera alla famiglia, all’amatissima moglie la signora Paola Verga Falzacappa, mancata 11 anni fa, ai figli Alessandra, Vittorio, Benedetta e Giovanni.