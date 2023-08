Parla il tassista aggredito a Venezia: «Sbattuto contro il muro, poi calci e pugni»

«Io devo solo ringraziare i tre bengalesi che mentre i tunisini mi stavano picchiando in due, mi hanno salvato facendoli smettere. Quanto successo dopo l’ho saputo solo al mattino quando sono andato in Questura per la denuncia». Matteo Ginetto, 53 anni, il tassista di Mogliano aggredito domenica notte, ha ancora forti dolori all’occhio destro dove ha ricevuto due pugni, e lunedì sera era al pronto soccorso per farsi controllare.

Come sono andate le cose domenica notte?

«Sono arrivato in piazzale con un cliente abituale e avevo una prenotazione per l’aeroporto Marco Polo raccolta poco prima. Mentre il cliente mi sta pagando entra nel taxi un tunisino ubriaco e con due bottiglie di birra in mano. Dice che devo portarlo a Mestre. Spiego che ho una prenotazione e lo invito a scendere. Esco dall’auto per andare incontro ai clienti e me lo ritrovo davanti minaccioso, mi aspetto che mi colpisca. In realtà arriva un secondo straniero che mi da un pugno al collo da dietro. Io mi difendo a calci e pugni sto per allontanarmi e i due cominciano a colpirmi nuovamente; uno davanti e l’altro dietro. Mi sbattono contro il muro e io riesco solo a ripararmi dai colpi come posso. In quel momento arrivano i tre bengalesi che li fanno desistere. Io carico i clienti che sono spaventati e in preda alla paura. Durante il viaggio chiamo la polizia».

Era mai stato vittima di aggressioni?

«In dieci anni che faccio questo lavoro è la seconda volta, ma non in questi termini. La situazione è peggiorata e in piazzale Roma siamo abbandonati. Un mese fa un altro collega è stato aggredito e un altro derubato del portafogli. Purtroppo molte di queste persone sono violente e si sentono forti del fatto che restano impuniti. Il tunisino salito in macchina mi detto: portami a Mestre perché il taxi è mio. In stazione a Mestre non è tanto diverso. Ma lì almeno escono gli agenti della polfer. A piazzale Roma i chioschetti continuano a dare da bere a tutte le ore anche a chi è già ubriaco. E servono la birra vendendola in bottiglie di vetro che diventano armi in mano a questi violenti. Io mi chiedo perché dopo una certa ora in tutta la città è vietato vendere alcol e qui invece nessuno controlla».