La rabbia di Musile. Un minuto di silenzio per le 10 vittime della strada. Ecco i loro volti

Un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime degli incidenti stradali che hanno colpito la comunità di Musile. In occasione dell’ultima seduta prima della pausa estiva, e a poche ore dalla morte dell’ultima vittima, Claudio Cibin, il Consiglio comunale di Musile ha voluto dedicare un momento di silenzio e riflessione per i tanti giovani del paese che hanno perso la vita.

Quattro vittime nell’ultimo mese. Ma anche dieci vittime negli ultimi quattro anni. Numeri che sarebbero impressionanti per una grande città. Ma lo sono ancora di più per una comunità di circa 12 mila abitanti, com’è Musile.

In tutta la cittadinanza della Destra Piave è ancora vivo il ricordo della tragedia di via Pesarona, nel luglio del 2019, in cui persero la vita Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo, tutti 22enni.

Ma l’elenco è lungo e comprende anche Alberto Mattiuzzo (46 anni) e Valentino Polato (32).

E poi l’ultimo tragico luglio, iniziato con l’incidente stradale lungo l’argine del Piave verso Jesolo, costato la vita agli amici Mattia Pavanetto (23 anni) e Tommaso Cattai (22).

E proseguito con la morte di Nicolas Maritan, 26 enne investito da un’auto in via Ca’ Gamba a Jesolo. I funerali di Nicolas si sono tenuti giovedì scorso e, in quell’occasione, il parroco di Musile si era fatto portavoce dello sgomento della comunità per le tante vittime. Una tragica conta proseguita ieri con l’incidente costato la vita a Claudio Cibin.

Gli occhi delle vittime

Eleonora Frasson

Alberto Mattiuzzo

Leonardo Girardi

Valentino Polato

Riccardo Laugeni

Mattia Pavanetto

Giovanni Mattiuzzo

Tommaso Cattai

Nicolas Maritan

Claudio Cibin

La discussione in Consiglio

A chiedere il minuto di silenzio, in apertura di seduta, è stata la presidente del Consiglio comunale, Roberta Zanutto. Poi, in chiusura di seduta, è stato affrontato il dibattito.

Il consigliere comunale Ildebrando Lava (Uniamo le Energie per Musile) ha presentato un ordine del giorno sulla sicurezza stradale e il disagio giovanile. «Visto quello che sta succedendo a Musile, con l’escalation di giovani vittime, abbiamo ritenuto opportuno sollevare il problema», ha detto Lava, «Abbiamo proposto qualcosa di costruttivo su cui discutere, che lasciamo come traccia da condividere».

La sindaca Silvia Susanna ha ricordato il recente vertice in municipio con il prefetto Michele Di Bari.

«Quello degli incidenti stradali è un tema di estrema delicatezza», ha detto Susanna, «Mi unisco al dolore delle famiglie di Musile. Abbiamo avuto di recente diverse morti per incidente stradale, l’ultima la notte appena trascorsa. Il pensiero va innanzitutto alle famiglie. Recandomi nelle case di queste persone, ho visto la grande sofferenza. Ricordo l’incontro di qualche giorno fa con il prefetto, da me stessa richiesta perché mi rendo conto del problema al pari di tutti i cittadini di Musile».

Susanna si è poi soffermata su alcuni temi, come quello dei locali per i giovani nell’entroterra. Ha ricordato che i locali a Musile ci sono, ma anche la volontà dei ragazzi di recarsi a Jesolo. Oltre alla loro ritrosia nell’accedere ai punti di ascolto.

«È un tema delicato», ha aggiunto Fabio Mariuzzo, capogruppo del centrosinistra di “Insieme per Musile”, «Promuovere qualcosa di fattivo per contenere queste stragi incontra tutto il nostro favore».

Al termine della discussione Lava ha ritirato il proprio ordine del giorno, riservandosi di ripresentarlo per metterlo in discussione nella prima seduta post ferie. Con la speranza, da lui stesso ribadita, che nel frattempo si possa arrivare alla stesura dell’auspicato documento da approvare all’unanimità.