Via il Reddito a 1.300 famiglie della provincia. Cgil e M5S: «Colpiti i veri poveri»

Una notifica sul cellulare e almeno 1.300 famiglie della nostra provincia si sono viste cancellare, da oggi, il contributo statale per la loro sussistenza. In questi giorni tramite sms è arrivata la comunicazione del decadimento del Reddito di cittadinanza da parte dello Stato, complice una nuova politica basata sul reinserimento lavorativo .

Nella Città metropolitana, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Cgil, nel 2023 a percepire il sussidio sono 4.155 nuclei familiari per un totale di 7.762 persone che ricevono un importo medio di 498 euro.

Solo un anno fa i nuclei familiari che beneficiavano dell’assegno erano circa 7mila per un totale di 14.380 persone.

Due anni fa nel 2021 erano ancora di più: 7.917 nuclei per 16.889 persone.

Quali sono le fasce sociali interessate maggiormente da questi tagli? «Colpiti dall’interruzione dell’assegno - dichiara Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia, - sono i nuclei in cui sono considerati essere presenti soggetti “occupabili”. A dire del governo il beneficio sarebbe stato sostituito da misure di reinserimento nel mondo del lavoro, ma ora che il reddito finisce, di misure di reinserimento non c’è nemmeno l’ombra».

Secondo la fotografia scattata da Cgil si tratterebbe di persone indigenti che per riuscire a portare a casa il corrispondente del valore garantito dal reddito di cittadinanza dovranno affidarsi alle liste nei centri per l’impiego, fornendo la propria dichiarazione di immediata disponibilità.

Si apre qui, però, un’altra falla: le liste sono notoriamente molto più lunghe della reale disponibilità occupazionale.

«Da gennaio a giugno del 2023, sono state 9.811 le Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro raccolte solo dai Centri per l’impiego veneziani - continua Giordano, - Le DiD, presentate dai disoccupati e dagli inoccupati in cerca di lavoro sarebbero, e solamente nel periodo che va da gennaio a giugno, il doppio rispetto al numero totale di persone che ricevono il Reddito nella nostra provincia.

Ci chiediamo, dunque, come dovrebbero fare i Centri per l’impiego a far fronte ad un numero di richieste che già adesso è enorme».

Il segretario si sofferma anche sulle modalità con cui è stata comunicata la cessazione del beneficio, in cui si rimanda ad una “presa in carico dei servizi sociali” che in realtà in questa fase non possono fare nulla. Il numero degli assistenti sociali è già insufficiente a farsi carico delle attuali prestazioni, figuriamoci se potranno farsi carico di altre centinaia di persone. Non c’è nessun potenziamento degli organici dei Comuni e dei Centri per l’impiego per far fronte ai possibili nuovi compiti, è chiaro l’intento di abbandonare le persone a loro stesse di aumentare il disagio specialmente nei grandi centri abitanti».

Dello stesso parere anche consigliera regionale Erika Baldin, in quota Movimento 5 Stelle: «La scelta del governo di tagliare il Reddito di cittadinanza è di una gravità inaudita e avrà ripercussioni. I veneziani percettori del Reddito sono 7.762, pari a 4.155 nuclei familiari coinvolti: queste famiglie ora ricadranno sugli enti locali. É un disastro sociale annunciato, rispetto al quale la Regione ha il dovere di intervenire in sede di bilancio».

Diverso il punto di vista di Alex Bazzaro, consigliere capogruppo della Lega: «Sono emerse molte discrepanze tra chi percepiva l’aiuto economico e chi realmente ne aveva bisogno: i veri indigenti sono solo una minima parte. Saranno i nostri uffici degli affari sociali a valutare come strutturare gli interventi di sostegno al reddito. Ma emerge la necessità di concentrarsi sul reintrodurre queste persone nel mercato del lavoro: i voucher erano uno strumento valido».