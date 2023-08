Operaio morto dopo la caduta dal tetto a Gardigiano, indagati i titolari della ditta

Si svolgerà mercoledì l’autopsia per determinare le possibili cause della morte di Giuseppe Misitano, l’operaio di 37 anni originario calabrese e residente a Isola Rizza nel Veronese deceduto all’ospedale all’Angelo di Mestre per un incidente mortale sul lavoro a Gardigiano di Scorzè dopo nove giorni di ricovero.

Questa la decisione della pm Lucia d’Alessandro, che ha anche predisposto due avvisi di garanzia per i titolari della ditta per la quale Misitano lavorava, la Nicola Coperture di Verona. Atto ovviamente dovuto e di garanzia nei confronti della Nicola Coperture, che stava effettuando dei lavori sul tetto della azienda agricola Pesce di Gardigiano, in attesa dei primi riscontri per capire quali siano state le effettive cause.

«Io penso possa aver avuto un malore, forse a causa del caldo», era stato il primo commento di uno dei due titolari della ditta, Nicola Ramarro, che poi aveva aggiunto: «Resta una cosa per me inspiegabile. Non mi è mai successo in tanti anni di lavoro e stiamo facendo delle verifiche tecniche. Avevo anche assunto di recente un coordinatore della sicurezza proprio per fare sorveglianza in cantiere».

Dal cantiere, le testimonianze dei colleghi di lavoro (erano in tre a seguire le operazioni sul tetto della ditta al momento dell’incidente) per ora riportano che Giuseppe Misitano fosse sul tetto della stalla per sostituire delle lastre di copertura “a sandwich” e si sia sganciato dal sistema di protezione per prendere delle viti. Mentre si preparava poi a ripristinare la lastra sul tetto, si è aperto un varco di una ventina di centimetri e lui è precipitato. Resta da chiarire, dunque, se si sia trattato di un malore improvviso dovuto al caldo oppure se l’operaio non si sia riattaccato correttamente alla protezione, ma non è escluso che i due fattori siano stati contemporanei. Nel Veneto, intanto, i dati dei morti sul lavoro restano preoccupanti. Nei primi sei mesi del 2023 sono infatti stati 42 i decessi, numero in leggero calo rispetto all’anno precedente ma sempre molto alto.

I dati sono stati resi noti dall’Inail proprio il giorno stesso del decesso di Giuseppe Misitano, che ora potrebbe essere il “caso limite” per invocare maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro anche per le precedenti vicende familiari: il fratello di Giuseppe, Pasquale, era morto schiacciato da una lastra nel cantiere di una strada nel Veronese, strada che nel dicembre 2018, il governatore Luca Zaia fece poi inaugurare con il taglio del nastro affidato proprio alla madre.