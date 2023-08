Incidente in moto, in Rianimazione l’ideatore del gruppo Fb “Tutta la Romea”

Matteo Tonello, ideatore e amministratore della seguitissima pagina facebook “Tutta la Romea minuto per minuto”, è rimasto vittima, nella notte tra venerdì e sabato, di un incidente stradale mentre stava percorrendo la strada di Canal di Valle, che corre parallela alla Romea e costeggia il canale della frazione di Sant’Anna.

Tonello era in sella alla sua moto e stava tornando dalla Sagra di Sant’Anna quando, per ragioni che sono ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Nella caduta l’uomo è atterrato sul collo ed ha rischiato seriamente di poter avere conseguenze per tutta la vita. Fortunatamente la vertebra si è schiacciata ma non si è rotta, evitando così la fuoriuscita di midollo. Tonello è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata e le sue condizioni, in un primo momento, sono apparse piuttosto gravi. Il blogger però lunedì si è risvegliato ed ha ripreso conoscenza, anche se evidentemente è ancora molto scosso dall’accaduto e non ha ancora chiarito la dinamica dell’incidente.

Matteo Tonello aveva scelto la moto per recarsi a Sant’Anna per evitare di finire imbottigliato con la macchina nel traffico del fine settimana, deviando per Canal di Valle, una strada poco frequentata, evitando la pericolosa e da lui molto ben conosciuta statale Romea. Per fortuna non è in pericolo di vita, anche se ci vorrà parecchio tempo per la sua riabilitazione.

Matteo Tonello è molto conosciuto a Chioggia proprio per il servizio che rende agli automobilisti con la sua “Tutta la Romea minuto per minuto” , una pagina Facebook molto popolare dove gli utenti segnalano in tempo reale le condizioni del traffico lungo proprio la statale. Matteo si è sempre battuto affinché vengano segnalati solamente i disagi del traffico senza scendere in particolari in caso di incidenti, con monologhi anche molto accesi.