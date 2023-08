Infarto mentre fa jogging a Sottomarina: salvato da una bagnina

Stava facendo jogging lungo la battigia, assieme alla moglie, domenica mattina poco prima delle nove e mezza. Aria rinfrescata dal temporale notturno, clima ideale per una corsetta in libertà. All’improvviso però, l’uomo, un turista di nazionalità straniera in vacanza a Sottomarina, ha sentito una fitta al petto ma non ha fatto nemmeno in tempo a rendersi conto di ciò che li stava capitando che è stramazzato a terra, proprio davanti agli occhi della moglie. Alla torretta 13 a quell’ora del mattino non ancora particolarmente affollato.

Il servizio vigilanza però, fortunatamente, era già attivo e dalla torretta si è subito resa conto che c’era qualcosa che non andava, dopo essere stata allertata da un bagnante, la bagnina di mare Elena Penzo, 18 anni, al secondo anno al servizio salvamento sulla spiaggia di Sottomarina. Elena si è precipitata giù dalla sua postazione e si è avvicina all’uomo che, nel frattempo, era finito in arresto cardiorespiratorio. La ragazza, nonostante la giovanissima età, non si è persa d’animo, ha immediatamente monitorato la situazione ed intuito che non c’era tempo da perdere perché il battito cardiaco era ormai scomparso.

Ha applicato ciò che prevede il protocollo in questi casi e grazie al massaggio cardiaco ed al defibrillatore ha insistito fino a quando all’uomo il cuore è ritornato a battere ed ha ripreso a respirare. Nel frattempo, i colleghi di Elena avevano già provveduto a chiedere l’intervento del 118. Appena arrivati in spiaggia i sanitari del Suem hanno preso in consegna l’uomo, lo hanno stabilizzato e quindi trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Chioggia.

Elena Penzo è una delle tante studentesse che d’estate si prodigano sulle torrette di salvataggio. A ringraziare la ragazza ci ha pensato la moglie dell’infartuato, a cui Elena, ha salvato il marito.