«Ero in moto e un’auto mi ha tagliato la strada». Ragazzo di 18 anni grave

Grave incidente, protagonista un ragazzo di Gruaro di appena 18 anni. Vittima di un politrauma, con diverse fratture in più punti del corpo, ha raccontato alla polizia locale, pur dolorante, che una macchina gli aveva tagliato la strada. L’impatto tra moto e auto c’era effettivamente stato alle 7.45 e in un punto tra i più pericolosi del centro: l’incrocio tra viale Isonzo e via Galilei. La Polizia locale ha individuato la macchina, una Ford guidata da un 85enne di Portogruaro. Si cercano però testimonianze e riscontri sull’accaduto.

La dinamica è al vaglio chiaramente. Il giovane è P.M., gruarese, e in sella alla sua motocicletta stava recandosi al lavoro poco dopo le 8.

Aveva trovato un impiego per questa estate prima di tornare sui libri e affrontare la maturità. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita ma preoccupano fratture rimediate in più punti del corpo, e una distorsione al ginocchio, oltre chiaramente alle ferite addominali. Il traffico in quella zona, Santa Rita, è rimasto paralizzato per almeno un’ora. Su viale Isonzo si riversano le auto che vanno o al mare o nelle autostrade. È uno dei più gravi incidenti stradali, per dinamica, accaduti in questa estate nella città di Portogruaro, che appunto registra una solida diminuzione del traffico nelle strade interne.

Gran parte degli incidenti sono avvenuti questa estate lungo la Triestina o la Triestina Bassa, strade che sono attraversate molto perché costituiscono due direttrici importanti per il litorale. Altri incidenti si erano verificati sulla Postumia ma in comuni diversi da Portogruaro, come Annone Veneto o Pramaggiore. Il punto sulle indagini: gli agenti della Polizia locale dell’Unione dei Comuni, coordinati dal comandante Thomas Poles, stanno vagliando testimonianze e immagini di telecamere delle vicine attività commerciali di via Galilei.

E soprattutto vagliano il racconto del ferito per capire se abbia omesso qualche particolare o raccontato tutta la verità. Tuttavia il guidatore della Ford si era fermato subito. Quella di ieri però per gli agenti è stata una mattinata problematica caratterizzata sia da traffico di rientro dalle vacanze sia da un altro incidente, dalla dinamica meno grave del precedente.

È accaduto infatti alle 9.45 a Concordia Sagittaria in via Levada sulla Triestina. Una Renault Clio condotta da un 72enne di Portogruaro si è scontrata con una Toyota guidata da un 46enne di Caorle. Ad avere la peggio il portogruarese N.L., visitato e poi dimesso. Illeso invece il guidatore caorlese.

Anche in via Levada dopo lo scontro ci sono stati problemi di traffico, in misura tuttavia minore rispetto a quanto accaduto in viale Isonzo a Portogruaro. Quando sull’anello Portogruarese si verifica uno scontro, anche banale, va in crisi tutta la viabilità della zona.