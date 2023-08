Turista derubato in stazione a Mestre, le due ladre subito fermate

Anziano turista in vacanza con la moglie borseggiato dopo essere sceso da poco dal treno: le due ladre subito bloccate dalla Polfer. E’ successo in stazione a Mestre.

I poliziotti, che nel periodo estivo hanno intensificato i controlli nelle stazioni per le giornate di grande afflusso di turisti e viaggiatori, hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte della coppia.

Subito individuate le verosimili autrici del fatto dal sistema di videosorveglianza. In brevissimo tempo la pattuglia, che era già sulle loro tracce, le ha riconosciute e fermate.

Le due donne, in compagnia di una minore, sono state trovate in possesso del portafoglio dell’uomo con all’interno denaro contante, nonché dei documenti sottratti alla coppia di turisti.

Il pm di turno, messo al corrente dell’accaduto, ha disposto l’immediata restituzione di quanto sottratto alla coppia. Le verosimili autrici del furto, due ventenni, sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

La loro posizione è al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Venezia per l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.