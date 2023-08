Drogati e sbandati padroni dell’edificio abbandonato in via Leopardi a Mestre

Un altro spazio occupato da sbandati e drogati. A protestare sono i residenti di via Paruta, preoccupati per il via vai che vedono al civico 19 di via Leopardi, strada da cui si accede direttamente anche da via Cappuccina oltre che svoltando da via Paruta.

Al civico 19, si trova uno stabile relativamente recente, dove un tempo, si può ancora leggere nel campanello, c’erano uffici dell'ex Irre Veneto, oggi Nucleo Regionale Veneto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica. Successivamente lo spazio è stato ceduto all’Agenzia del Demanio e consegnato, poi, alla Ragioneria dello stato di Venezia. Vari passaggi, ricostruiti dagli abitanti che si stanno interessando della vicenda, per il timore che degeneri come avvenuto in altri casi. Un copione già visto, insomma.

La porta d’entrata è stata forzata e aperta, la catena spezzata: alcune finestre del palazzo sono anche quelle aperte. All’interno si possono vedere materiali degli uffici portati al piano terra, evidentemente per farsi spazio, o per altri fini.

Nel giardino prospiciente l’entrata sono accatastate ogni genere di spazzature, anche materiali di scarto edile, mattoni, o semplici lattine e involucri di cibo.

«Vediamo gente che entra ed esce a tutte le ore del giorno e della notte» spiegano alcuni abitanti «nei paraggi sono state trovate cartine, siringhe e oggettistica che tutti sappiamo a cosa serve». Proseguono: «Non siamo a conoscenza di quali attività avvengano all’interno, perché non andiamo a vedere. Ma la gente scavalca ed entra e ci passa la notte».

Vicino, a due passi, si trova un altra casa in stato di semi abbandono, dove all’esterno è accatastato di tutto, e anche in questo caso all’interno ci sono persone che abitano o che comunque ci passano del tempo.

I cittadini hanno scritto all’amministratore e segnalato quanto accade anche alla polizia locale perché quanto meno chiuda gli accessi, in modo da fermare il via vai di sbandati e spacciatori, viste le dimensioni dello stabile. «Il centro è sempre più degradato» spiegano «ci sono molti edifici vecchi, in disuso, in attesa di ristrutturazione e ognuno di questi viene occupato da chi non sa dove andare».

In centro, in questi ultimi giorni, ci sono sempre più persone che chiedono la carità, volti nuovi e diversi da quelli che chi abita in città è abituato a vedere, delle più diverse nazionalità. Chiedono qualche soldo, alcune sono persone con dipendenze, abituate a vivere in strada. E c’è chi ha paura di girare, di notte e di giorno.