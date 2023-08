Ceggia, perde il controllo della moto. Grave un ragazzo di 17 anni

Perde il controllo della moto e si schianta, 17enne in prognosi riservata. È accaduto lunedì, intorno alle 17.40, lungo la provinciale 57 in località Pra’ di Levada, al confine tra Ceggia e Torre di Mosto. Il giovane, classe 2006, domiciliato a Cessalto, è stato elitrasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dov’è stato accolto in prognosi riservata.

Stando a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato un trauma importante e per questo è stato sottoposto ad accertamenti. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo della moto, finendo per schiantarsi contro un muretto all’altezza di villa Franchin.

I primi a prestare soccorso sono stati un automobilista e un passante. Hanno allertato i sanitari del Suem 118, arrivati sul posto con l’ambulanza. Viste le condizioni del 17enne, è stato fatto arrivare l’elisoccorso, che ha trasferito il ferito a Mestre. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco.

La provinciale è rimasta bloccata per oltre due ore. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal luogo in cui, poche settimane fa, si era schiantato un altro motociclista, purtroppo deceduto.