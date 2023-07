Claudio, la famiglia e la passione per i giri in scooter: ecco chi era l’uomo travolto a Musile

Un uomo tranquillo: 46 anni, originario di Musile, Claudio Cibin viveva con la madre Assunta in via Bellesine a Millepertiche. Il padre era morto anni fa. Oltre alla madre, Claudio aveva due fratelli maggiori, Giulietta e Romeo, a lui molto legati. Domenica sera la tragedia in via Argine San Marco: Cibin, che si trovata in scooter, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata.

Per una decina di anni aveva lavorato nella ditta Metalux di Musile, che poi ha chiuso. Adesso, rimasto senza lavoro, aiutava in casa l'anziana mamma e faceva dei lavori domestici.

Nel tempo libero saliva in sella al suo scooter Aprilia per fare dei piccoli giri nella zona, come ha fatto domenica sera.

Gli amici lo ricordano come una persona buona e riservata, di poche parole ma generoso ed educato, molto attaccato alla sua famiglia.