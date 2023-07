Musile, travolto e ucciso da un’auto pirata mentre torna a casa in scooter

Travolto in sella al suo scooter stanotte in via Argine San Marco, Sp50, tra Musile e Fossalta di Piave. È morto intorno alle 2 di notte Claudio Cibin, 46 anni di Musile, residente nella frazione di Millepertiche.

L’uomo, mentre si trovava in sella allo scooter è stato tamponato da un' Audi A4, che poi sarebbe fuggita, quindi travolto da una Mitsubishi che è sopraggiunta in direzione Noventa e il cui conducente non si è accorto in tempo del corpo a terra.

Lo scooter è stato catapultato lungo l'argine del Piave e sono dovuti intervenire carabinieri e vigili del fuoco per recuperarlo nel cuore della notte, all'altezza dell'allevamento Bisiol dove è avvenuto lo scontro. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per ricostruire la dinamica.

Ma gli investigatori dell’Arma hanno subito messo in moto i sistemi di ricerca dell’auto pirata. Il conducente è stato rintracciato nella notte.

Per la cittadina alla destra del Piave, l'ennesima tragedia e un' altra vita stroncata sulla strada dopo che sabato scorso aveva perso la vita a Jesolo il 26enne Nicolas Maritan.

Ma quasi nello stesso punto e con una dinamica simile era stato travolto Andrea Ferrazzo, il 21enne che stava rincasando in bicicletta dal lavoro. Trasportato in rianimazione era morto dopo un calvario durato due anni.