Il ministro Sangiuliano: pronti i 2,5 milioni di euro per il museo del Ghetto di Venezia

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha confermato che finanzierà i lavori per concludere il museo ebraico del Ghetto con 2,5 milioni di euro.

La comunità ebraica può tirare un respiro di sollievo e andare avanti con il Cri o programma che prevede il restyling di 2000 metri quadrati di patrimonio culturale per il 2025.

Venezia, il ministro Gennaro Sangiuliano e Luca Zaia in visita al Ghetto

Lunedì 31 luglio mattina il ministro è arrivato a Venezia in taxi acqueo, accompagnato dal presidente della Regione Luca Zaia. Ad accoglierlo nel campo del Ghetto Nuovo il presidente della comunità Dario Calimani.

Mesi fa Calimani aveva parlato a Zaia della paura di non riuscire a concludere i lavori. Zaia a quel punto aveva chiamato in diretta il ministro che ha accolto la richiesta, coronandola con la visita di oggi 31 luglio. Della cifra totale, 12 milioni, la comunità è riuscita a oggi infatti a trovare finanziamenti per 8 milioni da privati, più 1,650 milioni dall’ex ministro Dario Franceschini.

Il buco di due milioni e mezzo rischiava di bloccare il cantiere, iniziato nel 2020, ma con la visita di oggi Sangiuliano ha rassicurato Venezia confermando che l’aiuto arriverà.