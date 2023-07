All’istituto 8 marzo-Lorenz di Mirano le centine sono tutte ragazze

Maturità 2023 decisamente in rosa all'IIS 8 marzo – Lorenz di Mirano, istituto parte della cittadella scolastica miranese e specializzato in ambito turistico, tecnologico ed economico- amministrativo fino all'agrario forestale e socio assistenziale. Nessuna lode ma tra i candidati hanno prevalso cinque esponenti del gentil sesso che hanno portato a casa il voto più alto (l'anno scorso erano stati in 13 ad aggiudicarsi il 100).

Tre su cinque in ambito turistico, una in Servizi Informatici Aziendali e una in Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale. Si tratta di: Turistico 5C TUR: Emma Bettin, Turistico 5D TUR: Elisa Busatto, Turistico 5B TUR: Viola Fuschi, 5A SIA (Servizi Informatici Aziendali): Ilaria Stocco, 5 SSAS (Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale) Beatrice Pesce.

“C'era molto nervosismo” racconta Emma “ma ero talmente sicura di quello che avevo studiato che alla fine dell'anno scolastico non ho ripassato molto, il 100 me lo sono guadagnato. Ora mi iscriverò all''ITS Academy Turismo Veneto di Jesolo, master in turismo di Montagna ad Asiago. Il mio sogno però è studiare Astrofisica, volevo lavorare nella NASA. Giocavo a calcio, ero anche nel Venezia FC poi col Venezia 1985 di Marcon”.

Emma Bettin

“L'esame era fattibile” continua Elisa “avevo studiato tanto e i professori ci hanno seguito bene. A settembre comincio Lingue orientali, Cinese in particolare. Vorrei fare sempre più viaggi e relazionarmi con le persone del posto”.

Elisa Busatto

“Tutto ok la prima traccia su Piero Angela” racconta Viola “ ma sulla seconda prova, in discipline turistiche aziendali ero un più più in ansia. Nell'orale ero una delle ultime e ho visto gli altri esami delle amiche e ho visto quello che mi aspettava. Esperienza emozionante. Sono entrata a Lingue a Padova e mi piacerebbe fare un master per diventare insegnante d'inglese. Sin da bambina ho la passione del canto, facciamo spettacoli con un gruppo parrocchiale”.

“Ero un po' nervosa per il ritorno della maturità normale”, confessa Ilaria, “non sapevamo bene cosa aspettarci visto che le prove venivano dal Ministero ma è andato tutto bene. Tutti argomenti trattati durante l'anno. Ora mi sono iscritta a Economia a Padova, vorrei concentrarmi sull'analisi di dati e la parte informatica. Amo stare con gli amici e in parrocchia”.

Ilaria Stocco

“Ero tesa” ammette Beatrice “ma i professori erano tranquilli, anche gli esterni. Ora punto alla laurea in Professioni Sanitarie, Tecniche di Riabilitazione Psichiatrica, durante gli studi mi sono avvicinata di più a questo aspetto".