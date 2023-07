Tangenti, il geometra Pajaro risarcirà il Comune di Santa Maria di Sala

Presunte tangenti: danno all’immagine, Pajaro risarcirà il Comune. Ad annunciarlo è stata la sindaca Natascia Rocchi nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

«Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza preliminare», ha spiegato Rocchi ai consiglieri, «nel corso della quale il Giudice ha verificato la costituzione parte civile del nostro Comune, aggiornando l’udienza al 18 settembre. Intanto l’avvocato difensore del dirigente coinvolto, ha fatto sapere che il suo assistito risarcirà il Comune per il danno all’immagine recato allo stesso.

Anche gli altri imputati inoltre hanno fatto sapere di essere intenzionati a patteggiare». Sull’entità della cifra che Carlo Pajaro – ex responsabile dell’ufficio tecnico – darà al Comune salese, vige il più stretto riserbo.

La consigliera Simonetta Campanaro della Lega ha detto che si dovrebbe sapere l’ammontare «perché sarebbe corretto nei confronti cittadini». Rocchi però ha spiegato il motivo per cui ciò non si possa fare.

«L’entità del risarcimento è coperta da segreto», dice la sindaca, «perché è stato richiesto e imposto dalla Commissione del lavoro. Quello che posso dire, è che l’ammontare è stato frutto di contrattazione e oggetto di richiesta di parere con la Corte dei Conti».

Tredici gli indagati a vario titolo dell’inchiesta sulle “tangenti a Santa Maria di Sala”, per i quali la pubblico ministero Federica Baccaglini ha chiesto il rinvio a giudizio. La Procura parte dall’accusa di associazione per delinquere nei confronti degli ex sindaci Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo, al dirigente Carlo Pajaro e all’architetto Marcello Carraro.

Intanto per tutti gli indagati sono state revocate le misure cautelari.

L'ex dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Santa Maria di Sala era accusato di essere al servizio dell'ex sindaco Fragomeni e dei suggerimenti dell'ingegner Zamengo (entrambi poi si sono dimessi dalla carica di presidente del consiglio comunale e di consigliere comunale), per preparare gli atti amministrativi per i cambi di destinazione d'uso o i permessi di costruire a favore di venditori di terreni ed acquirenti compiacenti.

Un'inchiesta che era nata dalla registrazione nascosta effettuata dal proprietario di un terreno. Da qui la decisione del Comune di costituirsi parte civile nel processo.