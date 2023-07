Partigiano ed eroe rivoluzionario a Cuba: le ceneri di Gino Donè attese da Castro

Le ceneri di Gino Doné riposeranno nella sua amata Cuba, accanto a Fidel e al Che. Sembra una fiaba, invece è storia vera. Il partigiano sandonatese di Passarella, Gino Doné, nato a Rovarè da dove si trasferì con la famiglia a 3 anni, è stato un combattente nella missione angloamericana Nelson nella seconda guerra mondiale sulle rive del Piave e poi, per una serie circostanze volute dal suo destino avventuroso tra Europa e Sud America, ha fatto parte degli 82 eroi rivoluzionari a bordo della motonave Granma che sono sbarcati dal Messico ad Alegria del Pio e poi hanno preso l’Avana del dittatore Fulgencio Batista.

Gino era arrivato a Cuba come clandestino su un cargo salpato da Anversa. Dopo la guerra aveva girato l’Europa, lavorando come minatore, cameriere, muratore. Aveva deciso di andare via, affascinato dal libri di Salgari che aveva letto da bambino. A Cuba si era sposato e quando il cognato, vicino ai rivoluzionari, gli aveva chiesto di portare dei soldi a Fidel, fuggito a Città del Messico, Gino era partito con 20 mila dollari. Fidel lo chiamava “el italiano” . Scoperto e ricercato dopo lo sbarco, era fuggito negli Usa da un’amica della moglie che nel frattempo è spirata.

Gino non tornò più a Cuba e non negli anni ’90 quando Fidel lo aveva cercato per delle commemorazioni in cui fu celebrato come autentico eroe. Ma lui viveva ormai da anni a Miami fino a quando ha perso anche la seconda moglie ed è tornato a San Donà. Gino è morto nel 2008, a 84 anni, mentre viveva a Noventa dalla sorella ed è poi spirato nella casa di cura di San Donà. Fidel e Raul inviarono dall’Avana 8 mila rose rosse per i suoi funerali alla presenza dell’ambasciatore cubano a Roma con la cremazione a Mirano. Le sue ceneri erano ancora a San Donà, custodite dall’avvocato della famiglia, Luca Pavanetto che, in contatto con l’associazione Italia Cuba, ha organizzato la partenza che sarà il prossimo novembre.

Si unirà in questo viaggio anche il conosciuto cantante e regista sandonatese Giovanni Giusto, che a Gino ha dedicato la canzone “l’Italiano del Granma”. A Gino aveva dedicato un busto anche l’artista jesolano Carlo Pecorelli che lo aveva portato personalmente a Tuxpan da aggiungere, unico mancante, a quelli dedicati al Che e a tutti gli stranieri a bordo del Granma. Pecorellli ne aveva poi portato uno anche all’Avana e uno a Rovarè. Partenza il 27 novembre con volo Air Europe da Milano o Roma.

La deposizione delle ceneri all’Avana dovrebbe essere sabato 2 dicembre con l’associazione nazionale dei combattenti. Ci saranno importanti cerimonie e non si esclude che arrivi ad accogliere le ceneri anche Raul Castro, cui Gino aveva insegnato a sparare. Il 5 dicembre, la partenza per Santa Clara per la visita al Mausoleo dedicato a Che Guevara e ai soldati che combatterono con lui. Il giorno dopo a Trinidad, la visita alla casa dove abitò Gino Doné assieme a Norma Turino Guerra, giovane rivoluzionaria e sua prima moglie. Norma era molto amica di Aleida March de la Torre, futura seconda moglie di Ernesto Che Guevara de la Serna. —