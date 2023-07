Jesolo: dopo vento e pioggia, quintali di piante acquatica in riva al mare

Quintali di piante acquatiche sulla riva stamane dopo vento e pioggia. Sono Fanerogame ( Zostera marina) che erano cresciute tra mare e laguna e che il mare mosso ha strappato dai fondali portandole fino a riva.

Servirà adesso un intervento straordinario dei consorzi e Veritas per pulire la battigia soprattutto nel tratto di piazza Brescia. Andrea Marin (Leidaa): "Non sono pericolose, questo è il periodo, basterà smuovere e provvederimento e provvedere al conferimento. Arriveranno anche nei prossimi giorni". Il biologo Andrea Tomei, consigliere comunale, ha fatto un sopralluogo ieri in mattinata.

" Si tratta di piante che crescono in acqua salata e anche a basso tasso salino", dice," hanno avuto una crescita straordinaria e il mare le ha sradicate. Sono utili per combattere il moto ondoso".