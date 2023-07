Catasto a Sant’Angelo, voci di trasloco: l’Agenzia delle Entrate di Venezia valuta l’addio

Le voci circolano incessantemente da settimane, ora però arrivano conferme sulla possibilità di trasferimento da campo Sant’Angelo a Mestre anche per gli uffici del catasto e della conservatoria dei registri immobiliari.

Se si concretizzasse, sarebbe l’ennesimo trasloco da una città che si svuota di residenti e di uffici.

E che, un pezzetto alla volta, corre il rischio di restare un involucro meraviglioso ma vuoto, ad uso e consumo del turismo. Che qualcosa intorno agli uffici di campo Sant’Angelo si stia muovendo, lo conferma la stessa Agenzia delle Entrate che alla richiesta di informazioni su eventuali spostamenti risponde così: «Allo stato attuale è stato predisposto uno studio di fattibilità diretto a valutare la possibilità di ottenere un efficientamento del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione. Qualora, a valle di questo studio, dovesse effettivamente concretizzarsi la possibilità di uno spostamento delle articolazioni interne dell’Ufficio-Provinciale Territorio di Venezia presso il compendio di Marghera, tutte le parti interessate saranno preventivamente informate e coinvolte nella procedura».

Insomma, analisi in corso. Poi si vedrà. Di certo c’è che le voci di corridoio di queste settimane, che hanno trovato conferme, non sono state accolte con indifferenza in città. In primis dai dipendenti degli stessi uffici, almeno una ventina, che hanno già fatto sentire la propria voce ai rappresentanti degli uffici per protestare contro il rischio di un trasferimento in terraferma. In secondo luogo, a muoversi contro questa ipotesi ci ha pensato la categoria dei notai veneziani.

«Una decisione assurda e una perdita per Venezia, se il trasferimento dovesse verificarsi. Tanto più che gli uffici a Sant’Angelo sono di proprietà del Demanio», si lamenta un notaio veneziano. Per il catasto, l’ultima parola non è ancora stata scritta. Come invece è accaduto per tanti altri uffici, privati e pubblici, e ordini professionali. Tutti risparmiano qualcosa, a volte molto, a cominciare da aziende e banche che magari lasciano in laguna un ufficio di rappresentanza, una targa, per poter dire di essere ancora a Venezia, perché, sebbene più comoda, Mestre non è Venezia.

Un fenomeno che va a braccetto con una popolazione residente scesa a poco più di 50 mila abitanti, il 70 per cento in meno rispetto ai 174 mila del 1951.

Nel 2018 è stata la volta della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che da Riva de Biasio se n’è andato in via Forte Marghera, nell’ex centro servizi della Provincia, ora Città metropolitana. Nello stesso anno, aveva traslocato - sebbene in via temporanea- anche la Siae, ora tornata in Canal Grande.

In terraferma, lo scorso novembre, si è spostato anche l’ufficio oggetti smarriti di Actv.

Era a Piazzale Roma, mezza via per i residenti smemorati della laguna. Per un ombrello lasciato sul sedile davanti ora tocca scarpinare fino al deposito in via Martiri della Libertà o aspettare una settimana e raggiungere via Palazzo. Risalendo indietro nel tempo, in passato era stato il turno degli uffici del Demanio e della sede centrale delle Poste.