Atvo taglia le corse estive tra Torre di Mosto e Portogruaro: giovani e anziani senza mezzi

Sospesa l’autolinea Torre di Mosto – Portogruaro, disagi e proteste tra gli utenti. A lamentarsi sono i genitori degli studenti delle superiori che, terminate le lezioni, frequentano i corsi estivi negli istituti portogruaresi.

Ma anche gli anziani che usavano i bus per recarsi in ospedale a Portogruaro. Atvo fa sapere che la decisione è temporanea.

È stata presa per la bassa frequentazione estiva («Molti bus viaggiavano vuoti») e assicura: «A settembre la tratta sarà ripristinata».

La linea è la 108/A, che collega Torre di Mosto a Portogruaro via San Stino. «Anche se le lezioni regolari sono terminate», spiegano alcune madri, «i nostri figli in queste settimane si sono dovuti recare a scuola a Portogruaro per seguire corsi di recupero oppure di potenziamento scolastico.

Le indicazioni di Atvo sono di portarsi a San Donà per prendere la coincidenza per Portogruaro.

Un disagio sia all’andata che al ritorno. Come se non bastasse triplicare il tempo di percorrenza, si triplica il costo del biglietto». Per evitare il disagio ai ragazzi, i genitori hanno preferito accompagnarli in auto a Pra’ di Levada, sulla Triestina, dove transitano le corse dirette San Donà - Portogruaro. Con l’inizio di agosto il problema verrà temporaneamente meno.

«Ma già dopo Ferragosto riprendono i corsi di recupero», avvertono i genitori, «Inoltre ci risulta che la linea fosse usata anche dagli anziani, che scendevano alla fermata di fronte al Pilsen, per andare in ospedale a Portogruaro». Il caso è stato affrontato ieri in Consiglio comunale a Torre di Mosto. Alcuni genitori si sono rivolti al consigliere Lorenzo Mazzarotto, che ha presentato un’interrogazione.

«La linea 108/A è stata ottenuta dai cittadini con una petizione nel 2010, poi sostenuta dall’allora amministrazione Paludetto. Dopo un breve periodo sperimentale», ricorda Mazzarotto, «questa linea è stata finanziata dalla Regione come servizio minimo di trasporto locale.

Dopo 13 anni, il collegamento è stato sospeso creando disagio all’utenza. Non parliamo di trasporto scolastico, ma di trasporto pubblico locale che rientra nei servizi minimi. Altre tratte, che d’estate non trasportano tanti utenti, non sono state toccate».

L’assessore torresano Gianni Artico ha incontrato Atvo: «Ci è stato spiegato che la sospensione è stata autorizzata dalla Città metropolitana, perché in questo periodo ci sono pochi utenti. Il servizio verrà ripristinato sicuramente all’inizio dell’anno scolastico». La decisione di sospendere la linea 108/A nel periodo estivo risponderebbe a esigenze di contenere costi inutili. Senza dimenticare la carenza di autisti, in un periodo in cui le linee per le spiagge sono a pieno regime.

Dall’Atvo confermano che a settembre i bus torneranno sulla Torre di Mosto – Portogruaro.

«Prima di arrivare alla scelta della temporanea sospensione», dicono dall’azienda, «è stato valutato il reale utilizzo dei servizi.

Poiché tante volte i bus erano completamente vuoti, in questo momento in cui i costi di gestione sono saliti, farli viaggiare senza passeggeri diventava uno sperpero di soldi. Così, in accordo con la Città metropolitana, si è deciso di sospendere il servizio per un paio di mesi».