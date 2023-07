Due rapine in un’ora tra piazza Barche e via Dante, a Mestre sale la tensione

Altre due rapine a Mestre, entrambe avvenute nella serata di giovedì, la prima in zona piazza Barche e l’altra, ancora una volta in via Dante. Nel primo caso strappata ad un ragazzino la bicicletta, nell’altro episodio rapinati mille euro ad un turista turco in via Dante. Ed è la secondo rapina, in due giorni, che avviene in questa via.

Vittima della prima rapina in zona piazza Barche un ragazzino di 14 anni che intorno alle 22 stava correndo in bicicletta con degli amici. Ad un certo punto è stato bloccato da alcuni stranieri, quasi sicuramente nordafricani, che mostrandogli verosimilmente un coltello lo hanno fatto scendere dalla bici. Mentre due lo minacciavano un altro è salito in bicicletta ed è scappato seguito dagli altri. Il ragazzino ha quindi chiamato i genitori che a loro volta si sono rivolti alle forze dell’ordine.

Poco più di un’ora dopo la seconda rapina ai danni di un turista turco che percorrendo via Dante stava raggiungendo uno degli alberghi della zona stazione dove era ospite. Mentre sta camminando con lo zainetto in spalla, dal buio sono comparsi tre nordafricani che lui ha detto essere tunisini. Dopo averlo circondato, minacciato e spintonato si sono fatti consegnare quanto aveva nello zainetto e in tasca. Un mordi e fuggi che ha reso ai tre ben mille euro che l’uomo aveva con sè e che gli serviva per il soggiorno a Venezia. Dopo la rapina i tre sono scappati verso la stazione facendo perdere le proprie tracce in pochi minuti.

Il turco ha quindi chiamato il 113 e sul posto è intervenuta una volante della Questura. Gli agenti hanno potuto fare ben poco per rintracciare i tre rapinatori. L’uomo è stato invitato in commissariato per sporgere denuncia.

A queste due rapine si devono aggiungere gli episodi del giorno prima. Un giovane polacco rapinato di un paio di cuffie e un italiano scippato della collanina d’oro che indossava. Due aggressioni in nemmeno mezza giornata in via Dante e poi in via Carducci. E nel mezzo una scaramuccia tra un cittadino e alcuni spacciatori in piazzetta San Francesco quando lui si è messo a filmarli.

La prima rapina è avvenuta intorno a mezzogiorno di mercoledì quando un 30enne polacco che stava percorrendo via Dante per raggiungere la fermata di Flixbus in viale Stazione. Il giovane aveva in testa le cuffie che stava usando per ascoltare della musica. All’improvviso è stato aggredito alle spalle e spintonato. Non ha nemmeno fatto in tempo di capire cosa stava succedendo che l’aggressore gli ha strappato le cuffie dalla testa ed è scappato.

L’altro episodio violento intorno alle 22 in via Carducci. La vittima è un 40enne che mentre stava camminando è stato aggredito alle spalle da un africano che gli ha strappato la collanina che indossava ed è scappato.